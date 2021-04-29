Глава «Газпрома» заявил о смене стратегии компании
«Газпром» намерен несколько изменить стратегию компании, уделив большее внимание созданию новых мощностей по газопереработке, заявил в ходе дня инвестора газового холдинга глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Мы в текущий период времени немного меняем нашу стратегию и большее внимание уделяем вопросу создания новых мощностей по газопереработке», — сказал он.
По словам Миллера, это связано с тем, что газ с месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным и этансодержащим. Кроме того, в Западной Сибири компания добывает газ все в более и более глубоких пластах, где также находится этансодержащий газ.
«Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этансодержащего газа», — сказал глава «Газпрома», добавив, что сейчас таких проектов два – комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод.
Он также отметил, что в настоящее время «Газпром» разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики. При этом компания работает над производством водорода из метана без выбросов CO2.
В свою очередь, заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что расширение использования водорода может стать дополнительным инструментом низкоуглеродного развития. Он напомнил, что в настоящее время сырьем для получения более 75% всего водорода в мире является природный газ.
«Мы хотим производить водород без выбросов диоксида углерода. По независимым оценкам на сегодняшний день это существенно дешевле делать с использованием природного газа и технологий улавливания углекислого газа, чем на базе ВИЭ», — отметил он.
При этом в презентации «Газпрома» ко Дню инвестора говорится, что к 2030 году компания намерена увеличить добычу газа на 23% по сравнению с показателем 2019 года – до 615 млрд кубометров, экспорт трубопроводного газа — на 33%, до 264,7 млрд кубометров.
В 2020 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд кубометров газа, что на 10% меньше, чем годом ранее. В то же время добыча газа составила 452,7 млрд кубометров, что на 9,5% меньше показателя предшествующего года.