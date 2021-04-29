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Глава «Газпрома» заявил о смене стратегии компании

Ведомости

«Газпром» намерен несколько изменить стратегию компании, уделив большее внимание созданию новых мощностей по газопереработке, заявил в ходе дня инвестора газового холдинга глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы в текущий период времени немного меняем нашу стратегию и большее внимание уделяем вопросу создания новых мощностей по газопереработке», — сказал он.

По словам Миллера, это связано с тем, что газ с месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным и этансодержащим. Кроме того, в Западной Сибири компания добывает газ все в более и более глубоких пластах, где также находится этансодержащий газ.

«Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этансодержащего газа», — сказал глава «Газпрома», добавив, что сейчас таких проектов два – комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод.

Он также отметил, что в настоящее время «Газпром» разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики. При этом компания работает над производством водорода из метана без выбросов CO2.

В свою очередь, заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что расширение использования водорода может стать дополнительным инструментом низкоуглеродного развития. Он напомнил, что в настоящее время сырьем для получения более 75% всего водорода в мире является природный газ.

«Мы хотим производить водород без выбросов диоксида углерода. По независимым оценкам на сегодняшний день это существенно дешевле делать с использованием природного газа и технологий улавливания углекислого газа, чем на базе ВИЭ», — отметил он.

При этом в презентации «Газпрома» ко Дню инвестора говорится, что к 2030 году компания намерена увеличить добычу газа на 23% по сравнению с показателем 2019 года – до 615 млрд кубометров, экспорт трубопроводного газа — на 33%, до 264,7 млрд кубометров.

В 2020 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд кубометров газа, что на 10% меньше, чем годом ранее. В то же время добыча газа составила 452,7 млрд кубометров, что на 9,5% меньше показателя предшествующего года.

Ранее по теме: «Газпром» назвал ожидаемую экспортную цену на газ в Европу в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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