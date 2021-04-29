Объем инвестиций в проект «Арктик СПГ 2» в этом году составит $6 млрд
Объем инвестиций в проект строительства «Арктик СПГ 2» в 2021 г. составит до $6 млрд, что на 50% больше суммы вложений в 2020 г., которая составила $4 млрд, сообщил зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй.
«Мы потратили примерно $4 млрд в 2020 г. и оцениваем, что потребности в капитальных затратах в этом году будут примерно на 50% больше, около $6 млрд, по мере интенсификации строительства для соблюдения запланированных сроков запуска», — цитирует ТАСС топ-менеджера.
Джитвэй напомнил, что участниками проекта одобрено привлечение внешнего финансирования под проект на $11 млрд. Треть от этой суммы предоставят китайские банки, еще треть — банки Европы и Японии, остальной объем — российские банки.
Он отметил, что на конец марта этого года проект проинвестирован партнерами и готов примерно на 39%. При этом сохраняются планы по запуску первой из трех предполагаемых технологических линий проекта в 2023 г., готовность которой составляет 53%.
«Арктик СПГ 2» – проект по производству сжиженного природного газа, предусматривающий строительство на Гыданском полуострове (ЯНАО) трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая, и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в $20–21 млрд. Акционерами проекта являются «Новатэк» (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), «дочка» китайской CNPC – CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC – Japan Arctic LNG (10%). Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение в ЯНАО, доказанные и вероятные запасы которого на конец 2020 г. по стандартам PRMS составили 1,434 трлн куб. м природного газа и 90 млн т жидких углеводородов.