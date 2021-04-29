Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Объем инвестиций в проект «Арктик СПГ 2» в этом году составит $6 млрд

Ведомости

Объем инвестиций в проект строительства «Арктик СПГ 2» в 2021 г. составит до $6 млрд, что на 50% больше суммы вложений в 2020 г., которая составила $4 млрд, сообщил зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй.

«Мы потратили примерно $4 млрд в 2020 г. и оцениваем, что потребности в капитальных затратах в этом году будут примерно на 50% больше, около $6 млрд, по мере интенсификации строительства для соблюдения запланированных сроков запуска», — цитирует ТАСС топ-менеджера.

Джитвэй напомнил, что участниками проекта одобрено привлечение внешнего финансирования под проект на $11 млрд. Треть от этой суммы предоставят китайские банки, еще треть — банки Европы и Японии, остальной объем — российские банки.

Он отметил, что на конец марта этого года проект проинвестирован партнерами и готов примерно на 39%. При этом сохраняются планы по запуску первой из трех предполагаемых технологических линий проекта в 2023 г., готовность которой составляет 53%.

«Арктик СПГ 2» – проект по производству сжиженного природного газа, предусматривающий строительство на Гыданском полуострове (ЯНАО) трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая, и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в $20–21 млрд. Акционерами проекта являются «Новатэк» (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), «дочка» китайской CNPC – CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC – Japan Arctic LNG (10%). Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение в ЯНАО, доказанные и вероятные запасы которого на конец 2020 г. по стандартам PRMS составили 1,434 трлн куб. м природного газа и 90 млн т жидких углеводородов.

Ранее по теме: «Новатэк» законтрактовал весь газ «Арктик СПГ 2» на 20 лет вперед

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных