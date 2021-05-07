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Сбербанк объявил о планах «обнулить» углеродный след своих отделений

Ведомости

Сбербанк планирует к 2030 г. полностью компенсировать углеродный след от деятельности своих офисов благодаря снижению объема использования бумаги, переработке карт из пластика и сокращению потребления энергии, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Среди наших клиентов — промышленные предприятия и сельхозпроизводители, которые тоже являются источниками углеродного загрязнения. Поэтому наша задача — не только снижать свой углеродный след, но и помогать нашим клиентам минимизировать вредное воздействие на окружающую среду», — сказал первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.

Отмечается, что за весь прошлый год банк сэкономил 742 млн листов бумаги, что эквивалентно объему 60 железнодорожных вагонов. За первые три месяца 2021 г. это количество оценили в 107 млн листов.

Также за I квартал текущего года «Сбер» собрал на переработку около 800 000 пластиковых банковских карт. Их суммарный вес достиг четырех тонн. Их направят на производство оконного профиля для офисов кредитной организации. А использованные пластиковые стаканчики применяют для изготовления экоручек.

Кроме того, за счет энергоменеджмента и оснащения объектов банка системами телеметрии «Сбер» в I квартале года сэкономил на электроэнергии 85,8 млн руб.

В целом сейчас пластиковые карты на переработку принимают в 2500 офисах банка, а раздельный сбор мусора осуществляется в 1010 офисах и 83 кассово-инкассаторских центрах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных