Сбербанк объявил о планах «обнулить» углеродный след своих отделений

«Среди наших клиентов — промышленные предприятия и сельхозпроизводители, которые тоже являются источниками углеродного загрязнения. Поэтому наша задача — не только снижать свой углеродный след, но и помогать нашим клиентам минимизировать вредное воздействие на окружающую среду», — сказал первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.