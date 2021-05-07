«Победа» запустит рейсы на Кипр из регионов

«Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня», — говорится в сообщении. Компания открыла продажу билетов на рейсы. Они будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении. Полеты на Кипр также осуществляются раз в неделю из Москвы.