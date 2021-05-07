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«Победа» запустит рейсы на Кипр из регионов

Ведомости

Лоукостер «Победа» запустит рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня», — говорится в сообщении. Компания открыла продажу билетов на рейсы. Они будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении. Полеты на Кипр также осуществляются раз в неделю из Москвы.

Российские туристы могут без прохождения карантина посещать Кипр с 1 апреля. 26 апреля министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что с 10 мая страна будет принимать без ограничений туристов с прививкой от коронавируса, в том числе российской вакциной «Спутник V».

До 10 мая на Кипре действует самый жестокий с начала пандемии карантин. Жителям островного государства разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения. С 21.00 до 05.00 действует комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы приостановили работу, а общепиту разрешено работать только навынос и на доставку.

Ранее по теме: Кипр с 10 мая разрешит въезд привитым «Спутник V» туристам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных