«Победа» запустит рейсы на Кипр из регионов
Лоукостер «Победа» запустит рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня», — говорится в сообщении. Компания открыла продажу билетов на рейсы. Они будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении. Полеты на Кипр также осуществляются раз в неделю из Москвы.
Российские туристы могут без прохождения карантина посещать Кипр с 1 апреля. 26 апреля министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что с 10 мая страна будет принимать без ограничений туристов с прививкой от коронавируса, в том числе российской вакциной «Спутник V».
До 10 мая на Кипре действует самый жестокий с начала пандемии карантин. Жителям островного государства разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения. С 21.00 до 05.00 действует комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы приостановили работу, а общепиту разрешено работать только навынос и на доставку.