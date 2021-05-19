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В ЕС спрогнозировали сроки запуска воздушного такси

Ведомости

Новая система воздушных перевозок пассажиров и грузов Urban Air Mobility (UAM) может быть запущена в европейских городах через 3-5 лет, говорится в докладе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

«К 2024-2025 годам UAM может стать реальностью в Европе. У ЕС есть всего несколько лет и уникальная возможность подготовиться к плавному переходу европейских городов, а также европейской авиационной системы к мобильности будущего», — сказано в документе.

В EASA отметили, что новый проект станет возможен благодаря специальным разработками, среди которых усовершенствование аккумуляторных технологий и электрической тяги для вертикального взлета и посадки. Предполагается, что UAM позволит сделать передвижение по городу более быстрым и экологичным. 

В рамках подготовки нового решения агентство провело опрос жителей европейских городов. Оказалось, что 83% респондентов положительно оценивают внедрение такого вида воздушного транспорта. Люди выразили мнение, что он позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации, сократит количество пробок, а также снизит объем вредных выбросов и создаст новые рабочие места, что положительно отразится на рынках. Объем рынка воздушного такси и грузоперевозок к 2030 г. эксперты оценили в 4,2 млрд евро.

Основные опасения от UAM связаны с вопросом его безопасности. Об этом заявила почти половина опрошенных. Также люди предположили, что это может усилить городской шум и степень загрязнения окружающей среды. 

В целом попробовать новый вид транспорта готов 71% респондентов. Предполагается, что воздушные такси сначала будут управляться с пилотами, а потом — без них, в автоматическом режиме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных