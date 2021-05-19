В ЕС спрогнозировали сроки запуска воздушного такси
Новая система воздушных перевозок пассажиров и грузов Urban Air Mobility (UAM) может быть запущена в европейских городах через 3-5 лет, говорится в докладе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).
«К 2024-2025 годам UAM может стать реальностью в Европе. У ЕС есть всего несколько лет и уникальная возможность подготовиться к плавному переходу европейских городов, а также европейской авиационной системы к мобильности будущего», — сказано в документе.
В EASA отметили, что новый проект станет возможен благодаря специальным разработками, среди которых усовершенствование аккумуляторных технологий и электрической тяги для вертикального взлета и посадки. Предполагается, что UAM позволит сделать передвижение по городу более быстрым и экологичным.
В рамках подготовки нового решения агентство провело опрос жителей европейских городов. Оказалось, что 83% респондентов положительно оценивают внедрение такого вида воздушного транспорта. Люди выразили мнение, что он позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации, сократит количество пробок, а также снизит объем вредных выбросов и создаст новые рабочие места, что положительно отразится на рынках. Объем рынка воздушного такси и грузоперевозок к 2030 г. эксперты оценили в 4,2 млрд евро.
Основные опасения от UAM связаны с вопросом его безопасности. Об этом заявила почти половина опрошенных. Также люди предположили, что это может усилить городской шум и степень загрязнения окружающей среды.
В целом попробовать новый вид транспорта готов 71% респондентов. Предполагается, что воздушные такси сначала будут управляться с пилотами, а потом — без них, в автоматическом режиме.