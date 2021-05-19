В ЕС спрогнозировали сроки запуска воздушного такси

В рамках подготовки нового решения агентство провело опрос жителей европейских городов. Оказалось, что 83% респондентов положительно оценивают внедрение такого вида воздушного транспорта. Люди выразили мнение, что он позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации, сократит количество пробок, а также снизит объем вредных выбросов и создаст новые рабочие места, что положительно отразится на рынках. Объем рынка воздушного такси и грузоперевозок к 2030 г. эксперты оценили в 4,2 млрд евро.