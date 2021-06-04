Россия улучшила исполнение сделки ОПЕК+ в мае
Россия в мае улучшила исполнение сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем, оно близко к 100%, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Гораздо лучше, чем в апреле, оно (исполнение сделки) близко к 100%», — сказал Новак журналистам.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.
1 июля в ОПЕК заявили о сохранении планов по увеличению добычи нефти.