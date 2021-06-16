«Сбер» объявил о планах купить «Телеспорт»

«Партнерство со Сбером — новый этап развития для нашего бизнеса и выход на принципиально новый уровень. Я очень рад, что «Телеспорт», являясь эксклюзивным владельцем прав на трансляцию многих значимых российских и мировых спортивных событий на территории РФ, станет частью команды Сбера и подарит новые возможности для развития развлекательным активам экосистемы», — заявил генеральный директор «Телеспорта» Петр Макаренко. Отмечается, что после сделки со «Сбером» он сохранит свою должность.