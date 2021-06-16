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«Сбер» объявил о планах купить «Телеспорт»

Ведомости

«Сбер» собирается купить одного из крупнейших игроков на российском рынке спортивных прав и спортивного маркетинга — компанию «Телеспорт», сообщила пресс-служба кредитной организации. На данный момент предварительное соглашение о сотрудничестве стороны уже заключили.

«Партнерство со Сбером — новый этап развития для нашего бизнеса и выход на принципиально новый уровень. Я очень рад, что «Телеспорт», являясь эксклюзивным владельцем прав на трансляцию многих значимых российских и мировых спортивных событий на территории РФ, станет частью команды Сбера и подарит новые возможности для развития развлекательным активам экосистемы», — заявил генеральный директор «Телеспорта» Петр Макаренко. Отмечается, что после сделки со «Сбером» он сохранит свою должность.

Кредитная организация, в свою очередь, благодаря сотрудничеству с «Телеспортом» собирается проводить трансляцию крупнейших спортивных событий на входящей в ее экосистему платформе Okko. Вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян пояснил, что это позволит привлечь новую аудиторию — спортивных болельщиков.

«Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок», — сказал он.

Карташян добавил, что некоторые спортивные события будут показаны не только на Okko. Многие из них планируется транслировать на федеральных телеканалах по договоренности.

Кроме того, в рамках договора «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Также хайлайты спортивных событий «Телеспорта» собираются размещать в СМИ, входящих в экосистему «Сбера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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