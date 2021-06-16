Число закрывшихся в январе-мае компаний достигло шестилетнего минимума

«Снижение смертности бизнеса в 2021 году может свидетельствовать о том, что основная часть ожидавшихся закрытий предприятий, не переживших пандемию, уже произошла, а выживший бизнес, прошедший через коронакризис, сможет продолжить развитие. В то же время стоить помнить, что определенная доля числящихся в реестре компаний в действительности являются «брошенными», и статус формально действующей компании не означает, что ее дела идут в гору: многие бизнесы годами балансируют на грани рентабельности, пытаясь хотя бы держаться на плаву», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.