Число закрывшихся в январе-мае компаний достигло шестилетнего минимума
Около 112 100 компаний в России закрылись с января по май этого года, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о регистрации и закрытии коммерческих организаций, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. Реорганизование предприятий в оценке не учитывалось.
Данный показатель является минимальным за шесть лет, отметили аналитики. Еще реже компании закрывались лишь в сопоставимый период 2015 г. При этом по сравнению с январем – маем 2020 г., на которые пришлась первая волна пандемии коронавируса в России, значения 2021 г. меньше примерно в полтора раза.
«Снижение смертности бизнеса в 2021 году может свидетельствовать о том, что основная часть ожидавшихся закрытий предприятий, не переживших пандемию, уже произошла, а выживший бизнес, прошедший через коронакризис, сможет продолжить развитие. В то же время стоить помнить, что определенная доля числящихся в реестре компаний в действительности являются «брошенными», и статус формально действующей компании не означает, что ее дела идут в гору: многие бизнесы годами балансируют на грани рентабельности, пытаясь хотя бы держаться на плаву», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Кроме того, в апреле и мае впервые за четыре года число открытых в России компаний превысило количество закрытых: 37 900 против 26 600 соответственно. Подобная динамика в последний раз была зафиксирована в апреле 2017 г., когда за месяц закрылись 32 200 организаций, а открылись 36 600.
Эксперты пояснили, что с 2016 г. число закрытых компаний в стране росло, так как ФНС начало усиленную борьбу с фирмами-однодневками. В прошлом году количество ликвидаций возросло на фоне «непростой экономической ситуации». Впрочем, с октября оно стало снижаться и к январю текущего года вернулось на докризисный уровень, после чего начало сокращаться.
В целом в 2021 г. 79% из закрывшихся компаний были исключены из реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. Так, 45% предоставили неверную информацию о себе и не исправило это, а 34% в течение последнего года не сдавали отчетность и не осуществляли операций по банковским счетам. Еще 16% организаций ликвидировали по инициативе владельцев бизнеса, а 3% признали банкротами. Остальные 2% предприятий были реорганизованы.