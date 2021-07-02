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РБК: Минпромторг попросил металлургов высвободить запасы кислорода для больниц

Ведомости

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе совещания 1 июля призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам совещания.

По словам собеседника издания, Минпромторг попросил производителей технических и медицинских газов и металлургов оперативно предоставить информацию о производстве и потреблении. Издание отправило запрос в министерство.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер для недопущения дефицита кислорода в больницах.

Источники издания рассказали, что в ходе совещания часть металлургов согласились уменьшить потребление кислорода и его аварийные запасы и направить газ региональным больницам. Кислород согласились выделить компания Романа Абрамовича и партнеров Evraz (Кемеровская область), НЛМК Владимира Лисина (Липецкая и Калужская области). Представитель НЛМК подтвердил эту информацию. Издание направило запрос в пресс-службу Evraz.

Представитель компании «Металлоинвест» сообщил, что ее Оскольский электрометаллургический комбинат получил лицензию на выпуск медицинского кислорода и готов увеличить его производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных