РБК: Минпромторг попросил металлургов высвободить запасы кислорода для больниц

Источники издания рассказали, что в ходе совещания часть металлургов согласились уменьшить потребление кислорода и его аварийные запасы и направить газ региональным больницам. Кислород согласились выделить компания Романа Абрамовича и партнеров Evraz (Кемеровская область), НЛМК Владимира Лисина (Липецкая и Калужская области). Представитель НЛМК подтвердил эту информацию. Издание направило запрос в пресс-службу Evraz.