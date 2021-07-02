РБК: Минпромторг попросил металлургов высвободить запасы кислорода для больниц
По словам собеседника издания, Минпромторг попросил производителей технических и медицинских газов и металлургов оперативно предоставить информацию о производстве и потреблении. Издание отправило запрос в министерство.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер для недопущения дефицита кислорода в больницах.
Источники издания рассказали, что в ходе совещания часть металлургов согласились уменьшить потребление кислорода и его аварийные запасы и направить газ региональным больницам. Кислород согласились выделить компания Романа Абрамовича и партнеров Evraz (Кемеровская область), НЛМК Владимира Лисина (Липецкая и Калужская области). Представитель НЛМК подтвердил эту информацию. Издание направило запрос в пресс-службу Evraz.
Представитель компании «Металлоинвест» сообщил, что ее Оскольский электрометаллургический комбинат получил лицензию на выпуск медицинского кислорода и готов увеличить его производство.