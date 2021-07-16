Сбербанк продал «Евроцемент» за 161 млрд рублей
Сбербанк продал акции материнской компании и долг группы компаний «Евроцемент» «Михайловскому комбинату строительных материалов» (МКСМ) за 161 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.
МКСМ осуществила покупку в рамках конкурентного запроса предложений, проведенного на электронной площадке Российского аукционного дома.
«Продажа акций материнской компании и долга группы «Евроцемент» стала уникальной по размеру и структуре сделкой на российском рынке, проведенной в условиях открытой и прозрачной рыночной процедуры, в рамках которой участники сделали более 40 шагов на повышение цены предложения», — заявили в банке.
Продажа будет отражена в отчетности Сбербанка по МСФО за III квартал текущего года. Отмечается, что в структурировании сделки участвовали почти все ведущие консультационные компании: KPMG M&A Russia, Deloitte, PwC, EY, Bryan Cave Leighton Paisner и другие.
Сбербанк консолидировал 100% акций головной компании группы «Евроцемент» GFI Investment Limited в III квартале прошлого года «в рамках процесса урегулирования долга». На тот момент, к 30 сентября 2020 г., консолидированные чистые активы группы составили 79,2 млрд руб. Размер долга компании не раскрывался, однако РБК со ссылкой на источники сообщал, что «Евроцемент» оказался проблемным заемщиком, обеспечившим рекордный за всю историю прирост просроченной задолженности Сбербанка летом 2020 г. — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.
До покупки акций, в конце августа прошлого года, банк подал 14 исков к «Евроцементу» и его дочерним компаниям на общую сумму 155,3 млрд руб. По данным Федресурса, кредитная организация выступала залогодержателем финансовых активов (доля 100%), интеллектуальной собственности, ценных бумаг, оборудования и прочего имущества по 24 договорам залога с группой и ее дочерними структурами. Позже, в конце ноября, Сбербанк получил долг «Евроцемента» перед ВТБ.
В 2016 г. долг компании достигал 100 млрд руб., из которых 65 млрд руб. — перед Сбербанком. Передача долгов произошла в рамках обмена между ним и ВТБ. Последний выкупил весь долг компании «Мечел» Игоря Зюзина перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Таким образом, Сбербанк стал крупнейшим кредитором компании.
Холдинг «Евроцемент групп» является одним из крупнейших производителей цемента в мире, говорится на сайте компании. Он включен в перечень системообразующих предприятий России. В его состав входят 19 цементных заводов в России, Узбекистане и на Украине, а также предприятия по производству бетона, железобетонных изделий, минерального порошка и нерудных материалов (щебень, гранит). Бенефициаром группы является Филарет Гальчев. Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд по итогам 2018 г.
МКСМ занимается разработкой карьеров, производством щебня, бутового камня, минерального порошка и известняковой муки, а также переработкой отходов производства. По данным «Спарк-Интерфакса», основным владельцем компании является «Серебряный цементный завод».