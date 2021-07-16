Сбербанк продал «Евроцемент» за 161 млрд рублей

Холдинг «Евроцемент групп» является одним из крупнейших производителей цемента в мире, говорится на сайте компании. Он включен в перечень системообразующих предприятий России. В его состав входят 19 цементных заводов в России, Узбекистане и на Украине, а также предприятия по производству бетона, железобетонных изделий, минерального порошка и нерудных материалов (щебень, гранит). Бенефициаром группы является Филарет Гальчев. Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд по итогам 2018 г.