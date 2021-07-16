«Северсталь» увеличила прибыль в первом полугодии в 4 раза

Производство стали в январе-июне 2021 г. возросло на 1% и составило 5,737 млн т, выпуск чугуна увеличился на 12% до 5,301 млн т. Продажи стальной продукции увеличились за отчетный период на 4% и составили 5,308 млн т, продажи железной руды снизились на 26% до 2,334 млн т. Продажи угля сократились на 17% и составили 627 000 т.