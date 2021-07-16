«Северсталь» увеличила прибыль в первом полугодии в 4 раза
Чистая прибыль «Северстали» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в январе-июне 2021 г. в 4 раза относительно уровня аналогичного периода прошлого года и составила $1,86 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка компании увеличилась на 56,8% — до $5,165 млрд. Показатель EBITDA составил $2,809 млрд, что в 2,2 раза больше уровня января-июня 2020 г.
Свободный денежный поток за отчетный период достиг $1,433 млрд, увеличившись в 5,9 раза.
Как поясняет компания, рост финансовых показателей связан с ростом средневзвешенной цены реализации продукции и увеличением объема продаж. Рост выручки в основном был обеспечен Россией и Европой.
Производство стали в январе-июне 2021 г. возросло на 1% и составило 5,737 млн т, выпуск чугуна увеличился на 12% до 5,301 млн т. Продажи стальной продукции увеличились за отчетный период на 4% и составили 5,308 млн т, продажи железной руды снизились на 26% до 2,334 млн т. Продажи угля сократились на 17% и составили 627 000 т.
Компания также сообщила, что совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2021 г. в размере 84,45 руб. на акцию.
Всего на дивиденды компании планирует направить 70,745 млрд руб.
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 20 августа 2021 г. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в общем собрании акционеров, является 26 июля 2021 г.