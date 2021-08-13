ФАС проводит антикартельные проверки в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Карусели»

Ведомство в рамках проверок произведет оценку ценообразования и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 г. превышает 4 трлн руб., сообщает ФАС.