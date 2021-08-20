ФАС получила ходатайство «Шереметьево» о покупке 75% «Библио-глобуса»

Ранее компания «Международный аэропорт "Шереметьево"» объявила о планах приобрести долю в «Библио-глобусе». «Стороны подписали соглашение о намерениях. Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 г.», — сообщал оператор аэропорта. Финансовые условия сделки не раскрываются.