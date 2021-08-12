«Шереметьево» договорилось о покупке туроператора «Библио-глобус»

Российский туроператор «Библио-глобус» был основан в середине 1990-х гг. Александром Туголуковым. В марте 2019 г. британская компания Thomas Cook Group объявила о покупке «Библио-глобуса», однако в сентябре того же года сообщила о принудительной ликвидации, а российский туроператор объявил о расторжении договора купли-продажи.