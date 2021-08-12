«Шереметьево» договорилось о покупке туроператора «Библио-глобус»
«Международный аэропорт Шереметьево» планирует приобрести контрольный пакет туроператора «Библио-глобус», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта.
«АО "Международный аэропорт Шереметьево" планирует приобретение 75% в уставном капитале ООО «Туроператор БГ» (туроператор «Библио-глобус»)», – говорится в сообщении. Стороны подписали соглашение о намерении, в настоящий момент оформляется ходатайство о получении согласия на совершение сделки в Федеральной антимонопольной службе.
Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 г., ее финансовые условия не раскрываются. «Ведомости» направили запрос в «Библио-глобус».
Российский туроператор «Библио-глобус» был основан в середине 1990-х гг. Александром Туголуковым. В марте 2019 г. британская компания Thomas Cook Group объявила о покупке «Библио-глобуса», однако в сентябре того же года сообщила о принудительной ликвидации, а российский туроператор объявил о расторжении договора купли-продажи.