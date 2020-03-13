«Россия» переводит туристические рейсы в аэропорт «Шереметьево»
Авиакомпания «Россия» перевела рейсы, выполняемые совместно с туроператором «Библио-глобус», в аэропорт «Шереметьево», где базируются другие самолеты компании, сообщил перевозчик. С 1 апреля самолеты с нумерацией FV 5501-5949, которые до этого базировались в аэропорту «Внуково», будут вылетать из терминала D «Шереметьево».
Планы перевести борты «Библио-глобуса» в «Шереметьево» начиная с зимнего сезона 2019/20 гг. не исполнились из-за позиции туроператора, сообщали «Ведомостям» сотрудники обоих аэропортов и человек, близкий к группе «Аэрофлот». Один из источников отмечал, что «Библио-глобусу» может быть выгоднее оставаться во «Внуково» из-за более дешевого аэропортового обслуживания.