«Россия» переводит туристические рейсы в аэропорт «Шереметьево»

Планы перевести борты «Библио-глобуса» в «Шереметьево» начиная с зимнего сезона 2019/20 гг. не исполнились из-за позиции туроператора, сообщали «Ведомостям» сотрудники обоих аэропортов и человек, близкий к группе «Аэрофлот». Один из источников отмечал, что «Библио-глобусу» может быть выгоднее оставаться во «Внуково» из-за более дешевого аэропортового обслуживания.