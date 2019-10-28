Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: «Россия» не улетела из «Внуково»

Один из крупнейших перевозчиков – «Россия» оставляет свои туристические рейсы во «Внуково»

Перехода в «Шереметьево» не хочет ее партнер, туроператор «Библио-глобус»

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») не перевела с началом зимнего сезона (с 27 октября) туристические рейсы, как планировалось, из аэропорта «Внуково» в аэропорт «Шереметьево», рассказали «Ведомостям» сотрудники обоих аэропортов. «Россия» – третья авиакомпания страны по пассажироперевозке после самого «Аэрофлота» и S7 Airlines, в январе – сентябре ее услугами воспользовалось 9,4 млн пассажиров. В парке «России», по данным Росавиации, 62 самолета.

Примерно половина лайнеров «России» летают по маршрутной сети из «Пулково», для которого авиакомпания остается единственным базовым перевозчиком. В Москве «Россия» с 2016 г. базировалась во «Внуково», но с октября 2018 г. перевела половину московского флота, 15 лайнеров, в «Шереметьево», а вторую половину планировала перевести туда же в конце октября этого года, рассказывали сотрудники обоих аэропортов. Переход гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев объяснял тем, что полеты из «Шереметьево» позволят «России» делать стыковки с рейсами самого «Аэрофлота».

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Комментарии
a9536
07:01 29.10.2019
До этого Шереметьево пока доберешься.... Для меня, живущего в 10 минутах езды от Внуково, уход Победы и России из Внуково будет означать +3 часа дороги туда и обратно и -4 тыс. рублей на такси, это все не может не расстраивать.
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