Один из крупнейших перевозчиков – «Россия» оставляет свои туристические рейсы во «Внуково»

Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: «Россия» не улетела из «Внуково»

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Максим Стулов / Ведомости

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») не перевела с началом зимнего сезона (с 27 октября) туристические рейсы, как планировалось, из аэропорта «Внуково» в аэропорт «Шереметьево», рассказали «Ведомостям» сотрудники обоих аэропортов. «Россия» – третья авиакомпания страны по пассажироперевозке после самого «Аэрофлота» и S7 Airlines, в январе – сентябре ее услугами воспользовалось 9,4 млн пассажиров. В парке «России», по данным Росавиации, 62 самолета.

Примерно половина лайнеров «России» летают по маршрутной сети из «Пулково», для которого авиакомпания остается единственным базовым перевозчиком. В Москве «Россия» с 2016 г. базировалась во «Внуково», но с октября 2018 г. перевела половину московского флота, 15 лайнеров, в «Шереметьево», а вторую половину планировала перевести туда же в конце октября этого года, рассказывали сотрудники обоих аэропортов. Переход гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев объяснял тем, что полеты из «Шереметьево» позволят «России» делать стыковки с рейсами самого «Аэрофлота».