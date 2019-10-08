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«Россия» передаст «Победе» и «Аэрофлоту» семь самолетов Boeing 737-800

Авиакомпания «Россия» передаст четыре самолета Boeing 737-800 «Победе» и три таких же лайнера головной компании «Аэрофлот», передает ТАСС. «Перераспределение воздушных судов внутри группы компаний – распространенная практика», – сообщили агентству в «Аэрофлоте». Три самолета, которые будут переданы «Аэрофлоту», в будущем «забазируют в Красноярске, где в конце марта 2020 г. начнет работу новый хаб авиакомпании». Четыре передаваемые «Победе» лайнера будут использованы для развития среднемагистральной маршрутной сети, их аэропортом базирования станет «Пулково», уточнили в компании.

По словам источника ТАСС в «Аэрофлоте», решение передать четыре самолета «Победе» объясняется высоким спросом на услуги лоукостера.

Знакомые с планами «Аэрофлота» источники рассказали РБК, что «Россия» прекратит выполнять полеты из «Шереметьево» на юг России, в Оренбург и Париж. На данный момент флот авиакомпании состоит из 60 самолетов.

Осенью прошлого года «Россия» перебазировала 15 лайнеров – девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных – из «Внуково» в «Шереметьево», писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Победа» в 2019 г. заняла 4-е место в списке крупнейших российских авиакомпаний после «Аэрофлота», S7 и «России». По итогам 2018 г. «Победа» перевезла 7,1 млн человек, получив 35,5 млрд руб. выручки и 2 млрд руб. чистой прибыли (отчет по РСБУ). В первом полугодии этого года лоукостер перевез 4,6 млн человек. По данным Росавиации, «Победа» остается самой востребованной регулярной авиакомпанией: средняя загрузка ее рейсов – 92,5%.