Авиакомпания «Россия» начнет переезжать в «Шереметьево» раньше плана
Уже в октябре она перебазирует 15 самолетов из «Внуково»
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«Россия» начинает переезжать в «Шереметьево»
Андрей Гордеев / Ведомости
С зимнего сезона (начинается 28 октября) авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к одному из московских аэропортов. Частичный переход «России» в «Шереметьево» подтвердил другой человек, близкий к другому аэропорту.
«Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек. В Москве она летает во «Внуково».
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