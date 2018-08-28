Авиакомпания «Россия» начнет переезжать в «Шереметьево» раньше плана

Уже в октябре она перебазирует 15 самолетов из «Внуково»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Россия» начинает переезжать в «Шереметьево» Андрей Гордеев / Ведомости

С зимнего сезона (начинается 28 октября) авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к одному из московских аэропортов. Частичный переход «России» в «Шереметьево» подтвердил другой человек, близкий к другому аэропорту.

«Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек. В Москве она летает во «Внуково».