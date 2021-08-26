«Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства
«Вкусвилл» запустил собственное производство и доставку горячих блюд, сообщил газете «Коммерсантъ» представитель ритейлера. Данный проект работает на основе фабрик-кухонь (dark Kitchen). Пока «Вкусвилл» открыл только 11 кухонь средней площадью 25 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
Заказать можно свыше 60 блюд, в том числе завтраки, супы, вторые блюда, десерты, обеденные наборы и прочее, в ценовом диапазоне от 140 до 600 руб. Время доставки составляет до двух часов. Инвестиции в проект в компании не раскрыли.
По подсчетам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, организация одной dark kitchen потребует не более 1,5–2 млн руб., а оборот нового направления может достичь нескольких миллиардов рублей уже в 2022 г., что позволит обойти по продажам «Кухню на районе».
По данным на август 2021 г. у «Вкусвилла» 1, 35 тыс. магазинов в 56 городах в России, сообщает издание. Выручка сети в 2020 г. выросла на 38% до 114 млрд руб., по оценке Infoline. У компании есть сервис доставки рационов на целый день «Вкусвилл Готовит».