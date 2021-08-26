«Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства

По данным на август 2021 г. у «Вкусвилла» 1, 35 тыс. магазинов в 56 городах в России, сообщает издание. Выручка сети в 2020 г. выросла на 38% до 114 млрд руб., по оценке Infoline. У компании есть сервис доставки рационов на целый день «Вкусвилл Готовит».