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«Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства

Ведомости

«Вкусвилл» запустил собственное производство и доставку горячих блюд, сообщил газете «Коммерсантъ» представитель ритейлера. Данный проект работает на основе фабрик-кухонь (dark Kitchen). Пока «Вкусвилл» открыл только 11 кухонь средней площадью 25 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. 

Заказать можно свыше 60 блюд, в том числе завтраки, супы, вторые блюда, десерты, обеденные наборы и прочее, в ценовом диапазоне от 140 до 600 руб. Время доставки составляет до двух часов. Инвестиции в проект в компании не раскрыли. 

По подсчетам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, организация одной dark kitchen потребует не более 1,5–2 млн руб., а оборот нового направления может достичь нескольких миллиардов рублей уже в 2022 г., что позволит обойти по продажам «Кухню на районе». 

Dark Kitchen для производства готовой еды развивает X5 Group, купившая аналогичный проект «Много лосося». «Магнит» планирует запустить собственный бренд кулинарии, уточнил изданию его представитель. Фабрики-кухни в Москве и Санкт-Петербурге Петербурге есть у «Азбуки вкуса».

По данным на август 2021 г. у «Вкусвилла» 1, 35 тыс. магазинов в 56 городах в России, сообщает издание. Выручка сети в 2020 г. выросла на 38% до 114 млрд руб., по оценке Infoline. У компании есть сервис доставки рационов на целый день «Вкусвилл Готовит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных