В Россию вернулся еще один фигурант «лондонского списка» Титова
В Россию вернулся 13-й участник «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.
Им является управляющий партнер «Первой правильной арбитражной компании» Михаил Кубасов, которому в 2019 г. предъявили заочное обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В марте 2018 г. Кубасов покинул Россию и с 2019 г. проживал в Латвии. С 2019 г. бизнесмен находился в федеральном розыске, с 2020 г. – в международном розыске. В июне 2020 г. Тверской районный суд заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде ареста с даты задержания или экстрадиции на территорию России.
«По итогам проведённой работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Сегодня, 9 сентября, Михаил Кубасов благополучно прилетел в Москву», — отмечается в сообщении.
По мнению следствия, в период до 2017 г. Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности компании «Свиг» перед «Дон-Строй инвестом» на 68 млн руб. «и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО «Нортэль», аффилированного с Кубасовым».
«В связи с подделкой требования ООО «Свиг» было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 млн руб. Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО «Свиг» обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Сам Кубасов считает обвинения со стороны компании «Свиг» «ложным доносом».
«Лондонский список» был создан в 2018 г. по итогам встречи Титова и российских бизнесменов, живущих в Англии. Среди участников той встречи были среди прочих экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, экс-совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Титов предложил бизнесменам, которые опасаются возвращения на родину из-за угрозы ареста, приехать на условиях применения к ним меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В ответ бизнесмены должны обещать сотрудничать со следствием. Путин поддержал инициативу Титова на встрече в 2018 г. и распорядился содействовать в ее реализации.
12 июля 2021 г. Титов представил президенту Владимиру Путину доклад, где говорилось о прекращении работы по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» из-за позиции Генеральной прокуратуры. «В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорилось в докладе.
За время работы Титова с «лондонским списком» в Россию вернулись 13 предпринимателей. Из доклада следует, что с 2018 г. по настоящее время к нему поступило 136 обращений от бизнесменов.