Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша помощи на 600 млн евро

В июле прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Сообщалось, что на восстановление платежного баланса и возобновление экономических реформ ей предоставят $5 млрд сроком на 18 месяцев. МВФ отмечал, что оценивает опыт Украины в стабилизации экономики в последние пять лет как «сильный», но последствия пандемии коронавируса создали «большие потребности в платежном балансе и финансировании».