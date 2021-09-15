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Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша помощи на 600 млн евро

Ведомости

Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я приветствую решение Европейской комиссии предоставить Украине второй транш в размере 600 млн евро. Я благодарен ЕС, Урсуле фон дер Лейен, Валдису Домбровскису за оптимистичную оценку реформ, проводимых Украиной. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов, борьбе с COVID-19», — написал Зеленский в Twitter.

Еврокомиссия уже предоставила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи в декабре прошлого года. Общая сумма поддержки по программе составляет 1,2 млрд евро.

В июле прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Сообщалось, что на восстановление платежного баланса и возобновление экономических реформ ей предоставят $5 млрд сроком на 18 месяцев. МВФ отмечал, что оценивает опыт Украины в стабилизации экономики в последние пять лет как «сильный», но последствия пандемии коронавируса создали «большие потребности в платежном балансе и финансировании». 

Ранее по теме: Украина получит $2,1 млрд в июне из одобренного МВФ кредита в $5 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных