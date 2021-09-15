Роскомнадзор потребовал от «Билайна» информацию об утечке данных абонентов
«По факту утечки персональных данных (ПД) клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте», — сообщили агентству в Роскомнадзоре. Там добавили, что в случае подтверждения факта утечки компании грозит «наказание в виде административного штрафа до 100 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ)».
В ведомстве добавили, что пострадавшие от компрометации персональных данных имеют право компенсации в судебном и досудебном порядке.
Позже представитель «Билайн» заявил «РИА Новости», что в компании «всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией». «По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента», — допустил собеседник агентства.
Представитель «Билайна» также заверил, что в той базе данных, о которой идет речь, имеются только «технические логи небольшой части» пользователей, так что клиентам даже в случае подтверждения утечки «ничего не угрожает».