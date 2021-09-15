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Роскомнадзор потребовал от «Билайна» информацию об утечке данных абонентов

Ведомости

Роскомнадзор запросил у компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») информацию об утечке персональных данных около 2 млн абонентов проводного широкополосного интернета, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

«По факту утечки персональных данных (ПД) клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте», — сообщили агентству в Роскомнадзоре. Там добавили, что в случае подтверждения факта утечки компании грозит «наказание в виде административного штрафа до 100 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ)».

В ведомстве добавили, что пострадавшие от компрометации персональных данных имеют право компенсации в судебном и досудебном порядке.

Позже представитель «Билайн» заявил «РИА Новости», что в компании «всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией». «По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента», — допустил собеседник агентства.

Представитель «Билайна» также заверил, что в той базе данных, о которой идет речь, имеются только «технические логи небольшой части» пользователей, так что клиентам даже в случае подтверждения утечки «ничего не угрожает».

Ранее по теме: Как компании избежать штрафов за утечку персональных данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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