В Европе сократили отставание по заполнению газом подземных хранилищ

Согласно сообщению компании, экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за восемь с половиной месяцев 2021 г. составил 138,6 млрд куб. м, увеличившись на 17,4% (или на 20,6 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. Экспорт «Газпрома» по итогам восьми с половиной месяцев этого года близок к рекордному: в 2018 г. за тот же период компания поставила 141,3 млрд куб. м. В частности, «Газпром» нарастил поставки газа в Румынию на 347,6%, в Турцию — на 157,7%, в Сербию — на 125,9%, Болгарию — на 52,3%. Поставки газа российской компании в Германию выросли на 35,8%, Финляндию — на 19%, Италию — на 15%, Грецию — на 12,8% и Польшу — на 11,4%.