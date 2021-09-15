В Европе сократили отставание по заполнению газом подземных хранилищ
Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 13 сентября находятся на минимальном уровне за многие годы, отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
По состоянию на 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.
1 сентября «Газпром» прогнозировал, что при сохранении текущих на тот момент темпов закачки к 12 октября — дате начала отбора газа из европейских ПХГ в 2020 г. — в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа (не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой).
«По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 13 сентября по-прежнему остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом – 22,8 млрд куб. м газа. Восполнено всего 62% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне», — говорится в сообщении «Газпрома».
В свою очередь в украинских подземных хранилищах отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 30,6%, или 8,2 млрд куб. м газа. Согласно прогнозу компании от 1 сентября текущего года, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки в украинских ПХГ будет на 30%, или на 8 млрд куб. м, газа меньше, чем в прошлом году. По состоянию на 14 августа отставание достигало 6,2 млрд куб. м, а по данным на 31 июля — 5 млрд куб. м.
Согласно сообщению компании, экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за восемь с половиной месяцев 2021 г. составил 138,6 млрд куб. м, увеличившись на 17,4% (или на 20,6 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. Экспорт «Газпрома» по итогам восьми с половиной месяцев этого года близок к рекордному: в 2018 г. за тот же период компания поставила 141,3 млрд куб. м. В частности, «Газпром» нарастил поставки газа в Румынию на 347,6%, в Турцию — на 157,7%, в Сербию — на 125,9%, Болгарию — на 52,3%. Поставки газа российской компании в Германию выросли на 35,8%, Финляндию — на 19%, Италию — на 15%, Грецию — на 12,8% и Польшу — на 11,4%.
31 августа финансовый директор «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания по итогам 2021 г. планирует увеличить добычу газа на 55 млрд куб. м, или на 12%, до 510 млрд куб. м – максимального уровня за последние 10 лет. По словам Иванникова, экспорт в Европу увеличится по итогам 2021 г. на 6 млрд куб. м к прошлогодним показателям, до 183 млрд куб. м.