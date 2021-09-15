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Цены на газ в Европе впервые достигли $880 за тысячу кубометров

Ведомости

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF впервые в истории преодолела $850 за тысячу кубометров и к 10.21 мск достигла $851,27. Это следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

Затем рост продолжился и к 10:47 мск цены подскочили уже до $880 за тысячу кубометров, а к 11.41 мск преодолели и отметку в $900, так что топливо за сутки подорожало уже на 13,6% — до $913,26 за тысячу кубометров.

Цены на топливо в Европе продолжают рекордный рост на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Так, ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил что процесс получения разрешения на работу уже построенной магистрали может занять до четырех месяцев и его работа может начаться не раньше начала 2022 г.

Накануне цена на газ в Европе побила сразу несколько рекордов и в итоге достигла $810,32 за тысячу кубометров. Сегодня рост продолжился, вновь достигая рекордных отметок. До этого, 9 сентября, стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $700 за 1000 куб. м. С конца августа его цена возросла примерно на 20 евро за МВт/ч.

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10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ. В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Наконец, в том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала, равно как и заполняемость европейских подземных газовых хранилищ в канун отопительного сезона. Все это привело также к рекордному росту цен на также и на электричество в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных