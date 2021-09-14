Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $770 за тысячу кубометров

В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Наконец, в том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала, равно как и заполняемость европейских подземных газовых хранилищ в канун отопительного сезона. Все это привело также к рекордному росту цен на электричество в Европе, так как нехватка газа наложилась на простой ветроэлектрсотанций из-за установившейся безветренной погоды.