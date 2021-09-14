Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $770 за тысячу кубометров
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории превысила $770 за тысячу кубометров и достигла $772,5 за 1 тыс. куб. м, или 63,205 евро за МВт/ч, Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Накануне цена на газ в Европе побила сразу несколько рекордов и в итоге к концу 13 сентября достигла $760,4 за 1000 куб. м. До этого, 9 сентября, стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $700 за 1000 куб. м. С конца августа его цена возросла примерно на 20 евро за МВтч.
10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ. В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Наконец, в том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала, равно как и заполняемость европейских подземных газовых хранилищ в канун отопительного сезона. Все это привело также к рекордному росту цен на электричество в Европе, так как нехватка газа наложилась на простой ветроэлектрсотанций из-за установившейся безветренной погоды.