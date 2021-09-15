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Миллер исключил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» 1 октября

Ведомости

Поставки газа по «Северному потоку — 2» не начнутся 1 октября, заявил журналистам председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, слова которого передает ТАСС.

Ранее о начале поставок газа по «Северному потоку — 2» 1 октября сообщало агентство Bloomberg.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — сказал Миллер.

Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. 15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс получения разрешения на работу уже построенной магистрали может занять до четырех месяцев и его работа может начаться не раньше начала 2022 г.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Между тем до запуска газопровод еще должен пройти технические испытания и сертификацию.

Ранее по теме: Цены на газ в Европе впервые достигли $880 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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