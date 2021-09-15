Миллер исключил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» 1 октября
Ранее о начале поставок газа по «Северному потоку — 2» 1 октября сообщало агентство Bloomberg.
«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — сказал Миллер.
Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. 15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс получения разрешения на работу уже построенной магистрали может занять до четырех месяцев и его работа может начаться не раньше начала 2022 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Между тем до запуска газопровод еще должен пройти технические испытания и сертификацию.