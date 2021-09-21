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«Яндекс» выделит ₽20 млн на бесплатное обучение водителей IT-профессиям

Ведомости

«Яндекс» поможет водителям получить IT-профессию, на оплату переобучения сервис выделил 20 млн руб. и не исключает расширения программы в будущем, сообщили «Ведомостям» в компании.

Как пояснили в компании, возможность бесплатно получить профессию аналитика данных, графического дизайнера, веб-разработчика, а также научиться программировать на C++, Java или Python есть у водителей, которые сотрудничают с сервисом больше трех лет. Обучение можно будет пройти дистанционно на «Яндекс.Практикум», подав заявку до 25 сентября.

Предполагается, что в отборе смогут участвовать 150 000 водителей по всей России. Перед обучением нужно будет пройти тест на профориентацию, изучить вводный курс по выбранной специальности, а после — пройти тестирование на мотивацию.

Курсы будут длиться от четырех до десяти месяцев и занимать до 10 часов в неделю, не мешая водителям брать заказы. Обучение стартует 26 октября. При успешном окончании переобучения выданный сертификат может, как утверждает пресс-служба сервиса, помочь для трудоустройства в «Яндексе».

В середине сентября The Wall Street Journal сообщила, что один из крупнейших онлайн-ритейлеров мира Amazon предложил оплатить обучение в колледжах по программам бакалавриата 750 000 своих сотрудников. Таким образом компания надеется привлечь десятки тысяч новых работников с почасовой оплатой труда. Компания оплатит обучение для сотрудников, которые уже получают степень бакалавра по всей стране. Программа будет доступна для сотрудников, которые работают в Amazon минимум 90 дней. 

О программах по бесплатному обучению в колледже для сотрудников ранее объявили и две крупнейшие розничные сети США: Walmart и Target. Подобные бонусы сотрудникам американские компании предлагают на фоне большого объема вакансий и нехватки работников. 

Ранее по теме: Amazon оплатит своим сотрудникам обучение по программе бакалавриата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных