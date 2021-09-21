«Яндекс» выделит ₽20 млн на бесплатное обучение водителей IT-профессиям

В середине сентября The Wall Street Journal сообщила, что один из крупнейших онлайн-ритейлеров мира Amazon предложил оплатить обучение в колледжах по программам бакалавриата 750 000 своих сотрудников. Таким образом компания надеется привлечь десятки тысяч новых работников с почасовой оплатой труда. Компания оплатит обучение для сотрудников, которые уже получают степень бакалавра по всей стране. Программа будет доступна для сотрудников, которые работают в Amazon минимум 90 дней.