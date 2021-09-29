«Яндекс.Заправки» начали работать в Турции
Сервис «Яндекс.Заправки» впервые начал работать за рубежом, подключив OPET — одну из крупнейших топливных сетей в Турции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В OPET входят 15% АЗС Турции (около 1700 заправок). Теперь на них можно будет оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» в турецкой версии «Навигатора», которой пользуются, по заявлению компании, 4 млн человек.
«Бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают "Яндекс", но планируем изучить и другие страны», — цитирует пресс-служба главу международного направления «Яндекс.Заправок» Анатолия Камынина.
В отличие от процесса бесконтактной заправки в России, в Турции для пользователей сервиса не нужно указывать колонку, однако перед заправкой нужно ввести телефон и номер автомобиля. Это стандартные требования к дистанционным заправкам в стране.
Сервис «Яндекс.Заправки» имеет собственное приложение, а также интегрирован в «Яндекс.Навигатор» и приложение «Яндекс.Карты». Он позволяет автомобилисту расплатиться за топливо, не отходя или даже не выходя из машины. В России сервис используют около миллиона водителей. Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия взимается с АЗС-партнеров. Каков размер комиссии для партнеров, компания не раскрывает.