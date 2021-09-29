«Яндекс.Заправки» начали работать в Турции

Сервис «Яндекс.Заправки» имеет собственное приложение, а также интегрирован в «Яндекс.Навигатор» и приложение «Яндекс.Карты». Он позволяет автомобилисту расплатиться за топливо, не отходя или даже не выходя из машины. В России сервис используют около миллиона водителей. Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия взимается с АЗС-партнеров. Каков размер комиссии для партнеров, компания не раскрывает.