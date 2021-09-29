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«Яндекс.Заправки» начали работать в Турции

Ведомости

Сервис «Яндекс.Заправки» впервые начал работать за рубежом, подключив OPET — одну из крупнейших топливных сетей в Турции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

В OPET входят 15% АЗС Турции (около 1700 заправок). Теперь на них можно будет оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» в турецкой версии «Навигатора», которой пользуются, по заявлению компании, 4 млн человек.

«Бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают "Яндекс", но планируем изучить и другие страны», — цитирует пресс-служба главу международного направления «Яндекс.Заправок» Анатолия Камынина.

В отличие от процесса бесконтактной заправки в России, в Турции для пользователей сервиса не нужно указывать колонку, однако перед заправкой нужно ввести телефон и номер автомобиля. Это стандартные требования к дистанционным заправкам в стране.

Сервис «Яндекс.Заправки» имеет собственное приложение, а также интегрирован в «Яндекс.Навигатор» и приложение «Яндекс.Карты». Он позволяет автомобилисту расплатиться за топливо, не отходя или даже не выходя из машины. В России сервис используют около миллиона водителей. Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия взимается с АЗС-партнеров. Каков размер комиссии для партнеров, компания не раскрывает. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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