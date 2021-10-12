HeadHunter раздаст сотрудникам акции на $150 млн в течение четырёх лет

Как пишет Forbes, программа поощрения ключевых сотрудников была запущена в HeadHunter еще в 2016 г. Тогда бонусы получали лишь топ-менеджеры компании. Теперь в программу поощрения попадут 50% сотрудников, в основном среднего звена всех подразделений. По данным издания, HeadHunter планирует выплатить сотрудникам в виде вознаграждения 6% акций компании, что соответствует $150 млн, или около 11 млрд руб. Сотрудники смогут получать вознаграждения в течение четырех лет, начиная с июля 2022 г.