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HeadHunter раздаст сотрудникам акции на $150 млн в течение четырёх лет

Ведомости

Рекрутинговый сервис HeadHunter начал программу обратного выкупа акций, которая продлится до 10 августа 2022 г. Компания намерена выкупить бумаги, торгующиеся на бирже NASDAQ, на сумму около 3 млрд руб., сообщила компания. Основная цель программы обратного выкупа — это финансирование долгосрочных программ стимулирования сотрудников. 

Как пишет Forbes, программа поощрения ключевых сотрудников была запущена в HeadHunter еще в 2016 г. Тогда бонусы получали лишь топ-менеджеры компании. Теперь в программу поощрения попадут 50% сотрудников, в основном среднего звена всех подразделений. По данным издания, HeadHunter планирует выплатить сотрудникам в виде вознаграждения 6% акций компании, что соответствует $150 млн, или около 11 млрд руб. Сотрудники смогут получать вознаграждения в течение четырех лет, начиная с июля 2022 г. 

«Программа мотивации позволит удерживать ключевые кадры, особенно в наиболее конкурентных категориях технологического и продуктового персонала, рассчитывают в компании», — пишет издание. 

Глава HeadHunter Михаил Жуков в беседе с изданием сообщил, что данная мотивационная программа позволит конкурировать за «лучшие таланты» на российском рынке. 

Сейчас доля акционерного капитала в свободном обращении (free float) HeadHunter составляет 59,4% акционерного капитала, 31,9% принадлежит фонду Elbrus Capital, оставшиеся 8,7% — у Goldman Sachs. 

HeadHunter Group провела IPO на бирже NASDAQ 9 мая 2019 г., разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. 11 октября на момент закрытия торгов цена за бумагу составляла $55,38, рыночная капитализация превышает $2,8 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных