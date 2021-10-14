РБК и Proxima Capital Group приобрели доменный регистратор Reg.ru

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами ООО «Рег.Ру» являются ее сооснователи Алексей Королюк (45,3%) и Валерий Студенников, еще 40,3% принадлежит самой компании. До марта этого года этой долей владел еще один сооснователь компании Филипп Гросс-Днепров. Он умер в 2020 г., после чего эта доля была разделена поровну между членами его семьи: по 8,6% получили дети Филиппа — Анастасия, Кристина, Рианна и Давид, а также его мать Ольга.