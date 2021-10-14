РБК и Proxima Capital Group приобрели доменный регистратор Reg.ru
Компания «Ру-ВЕБ.Инвестиции», владеющая регистратором доменных имен RU-Center (на 75% принадлежит консорциуму инвесторов во главе с Proxima Capital Group, оставшиеся 25% — медиахолдингу РБК), закрыла сделку по покупке 100% регистратора доменных имен и хостинг-провайдера Reg.ru, сообщили стороны сделки. Сумма сделки не раскрывается.
«Наша стратегия в отношении развития цифрового направления бизнеса заключается в создании лидера рынка по предоставлению комплексных цифровых услуг для предприятий малого и среднего бизнеса в режиме «одного окна», — прокомментировал сделку партнер и председатель совета директоров Proxima Capital Group Владимир Татарчук.
Reg.ru — российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер, аккредитованный в доменах .ru и .рф. Компанию в 2006 г. основали Филипп Гросс-Днепров, Алексей Королюк и Валерий Студенников. По собственным данным компании, она обслуживает более 3,3 млн доменов и предлагает регистрацию в 750 доменных зонах. Ее выручка за прошлый год составила 1,8 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании в 2020 г. составила 292,3 млн руб., что в 3,4 раза больше показателей предыдущего года.
По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами ООО «Рег.Ру» являются ее сооснователи Алексей Королюк (45,3%) и Валерий Студенников, еще 40,3% принадлежит самой компании. До марта этого года этой долей владел еще один сооснователь компании Филипп Гросс-Днепров. Он умер в 2020 г., после чего эта доля была разделена поровну между членами его семьи: по 8,6% получили дети Филиппа — Анастасия, Кристина, Рианна и Давид, а также его мать Ольга.
В июне их доли были переведены на саму компанию. Как сообщал vc.ru со ссылкой на источники, семья Гросс-Днепрова продала самой компании доли за 1 млрд руб. В Reg.ru подтвердили изданию, что доли семьи Филиппа Гросса были проданы компании, при этом детали сделки не разглашались. В «СПАРК-Интерфаксе» сказано, что доля еще одного основателя Королюка с июня этого года находится в залоге у «Альфа-банка».
В конце сентября текущего года медиахолдинг РБК продал 75% в другом регистраторе доменных имен - «РУ-Центр Групп» (работает под брендами RU-CENTER, «Регистратор Р01» и SpaceWeb). Покупателем «Ру-Центр Групп» выступила компания «Ру-ВЕБ.Инвестиции», в которой РБК получил 25%, еще 75% приобрели консорциум инвесторов, лидером которого выступила Proxima Capital Group. Компания инвестирует собственные средства в непубличные компании, а также занимается консалтингом в области инвестиционно-банковских услуг и при работе с проблемной задолженностью и активами. Компанию основал и возглавил в 2013 г. выходец из Альфа-банка Владимир Татарчук, который занимал должность первого зампреда правления банка.