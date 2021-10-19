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СМИ сообщили об отсутствии обвинений против Дерипаски со стороны властей США

Ведомости

Власти США не выдвигали обвинений против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, никаких обвинений против Дерипаски предъявлено не было», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

19 октября журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ФБР сообщил, что бюро проводит обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне. Пресс-секретарь бюро сообщил, что сотрудники ФБР проводят проводят обыски в рамках расследования уголовного дела.

Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что агенты ФБР США проводят обыски в домах родственников бизнесмена, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. При этом сам бизнесмен собственником домов не является.

Ранее по теме: ФБР проводит обыски в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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