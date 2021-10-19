СМИ сообщили об отсутствии обвинений против Дерипаски со стороны властей США

Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что агенты ФБР США проводят обыски в домах родственников бизнесмена, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. При этом сам бизнесмен собственником домов не является.