СМИ сообщили об отсутствии обвинений против Дерипаски со стороны властей США
Власти США не выдвигали обвинений против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает ABC News со ссылкой на источники.
«По словам двух источников, никаких обвинений против Дерипаски предъявлено не было», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
19 октября журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ФБР сообщил, что бюро проводит обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне. Пресс-секретарь бюро сообщил, что сотрудники ФБР проводят проводят обыски в рамках расследования уголовного дела.
Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что агенты ФБР США проводят обыски в домах родственников бизнесмена, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. При этом сам бизнесмен собственником домов не является.