В Польше оценили риски от запуска «Северного потока — 2»
Запуск газопровода «Северный поток — 2» является риском для безопасности поставок газа странам Европейского союза, считает польская нефтегазовая компания PGNiG и ее дочерние предприятие PGNiG Supply & Trading.
22 сентября PGNiG получила право на участие в процессе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG. Тогда компания вместе со своей дочерней структурой заявили, что оператор газопровода не отвечает требованиям, касающимся безопасности поставок и корпоративной структуры компании.
20 октября компании представили в Федеральное министерство экономики и энергетики Германии свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора Nord Stream 2. «В ней затрагивается негативное влияние сертификации Nord Stream 2 AG по модели ITO (независимого оператора газотранспортной системы) на безопасность поставок энергии в Европейский союз и его государства-члены, включая Польшу», — отмечает пресс-служба польской компании.
PGNiG и ее дочерние предприятие отметили, что «вопреки заявлению Nord Stream 2 AG ее трубопровод не создает дополнительного маршрута поставок в Европу, а предназначен для обхода традиционных маршрутов поставок в восточном направлении через Польшу и Украину». Помимо этого обе компании подчеркнули факт контроля над оператором газопровода «доминирующим поставщиком», что, в свою очередь, «имеет существенное влияние на безопасность поставок энергоносителей в Европейский союз и его государства-члены».
«Текущая ситуация на газовом рынке Европейского союза доказывает масштаб рисков для безопасности поставок, создаваемых проектом «Северный поток — 2», — сказал генеральный директор PGNiG Павел Маевский. По его словам, предложения о том, что дополнительные поставки газа возможны только через «Северный поток — 2», являются «проявлением давления на процедуру сертификации и доказывают, что проект направлен на обход традиционных транзитных маршрутов». Маевский убежден, что, поскольку существующие трубопроводы имеют запасные мощности, необходимости в «Северном потоке — 2» для увеличения поставок газа в государства — члены ЕС нет.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии 13 сентября заявило, что начало рассматривать заявку на сертификацию компании-оператора. Решение по заявке будет вынесено не позднее 8 января 2022 г. 14 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет готов к запуску «в ближайшие дни». При этом он подчеркнул, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG провела всю необходимую работу по сертификации первой нитки, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от немецкого регулятора.