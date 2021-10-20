Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Bloomberg узнал условие России для увеличения поставок газа в Европу

Ведомости

Россия повысит объемы поставок газа в Европу, где сейчас наблюдается энергетический кризис, если Германия и Евросоюз (ЕС) выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и «Газпрому».

Сейчас у Кремля нет желания делать Европе «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности, подчеркивает агентство. Со ссылкой на данные Оксфордского института энергетических исследований издание отмечает, что объем экспорта топлива отстает от показателей 2019 г. и ежедневные поставки сократились в октябре, однако «Газпром» не торопился пополнять свои европейские хранилища, усиливая давление на цены на газ.

«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. «Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», — добавил сенатор. 

18 октября оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что заполнил первую нитку газопровода техническим газом. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как цены на газ в Европе резко выросли на фоне новостей, что «Газпром» «снова предложил лишь небольшую мощность для доставки топлива в Европу по другим маршрутам», отмечает Bloomberg. 

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова идти навстречу ЕС и обсуждать дополнительные действия. В то же время глава государства упомянул трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в объемах, необходимых странам Европы. 

«Северный поток — 2» — газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта завершилось 10 сентября. Nord Stream 2 рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы — этого требуют правила Третьего энергопакета ЕС. В Европе хотят, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании. Рассмотрение заявки началось в сентябре и может занять до четырех месяцев.

Ранее по теме: Путин связал рост цен на газ в Европе с ветряными электростанциями

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных