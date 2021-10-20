Bloomberg узнал условие России для увеличения поставок газа в Европу
Россия повысит объемы поставок газа в Европу, где сейчас наблюдается энергетический кризис, если Германия и Евросоюз (ЕС) выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и «Газпрому».
Сейчас у Кремля нет желания делать Европе «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности, подчеркивает агентство. Со ссылкой на данные Оксфордского института энергетических исследований издание отмечает, что объем экспорта топлива отстает от показателей 2019 г. и ежедневные поставки сократились в октябре, однако «Газпром» не торопился пополнять свои европейские хранилища, усиливая давление на цены на газ.
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. «Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», — добавил сенатор.
18 октября оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что заполнил первую нитку газопровода техническим газом. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как цены на газ в Европе резко выросли на фоне новостей, что «Газпром» «снова предложил лишь небольшую мощность для доставки топлива в Европу по другим маршрутам», отмечает Bloomberg.
13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова идти навстречу ЕС и обсуждать дополнительные действия. В то же время глава государства упомянул трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в объемах, необходимых странам Европы.
«Северный поток — 2» — газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта завершилось 10 сентября. Nord Stream 2 рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.
Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы — этого требуют правила Третьего энергопакета ЕС. В Европе хотят, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании. Рассмотрение заявки началось в сентябре и может занять до четырех месяцев.