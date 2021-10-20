Bloomberg узнал условие России для увеличения поставок газа в Европу

«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. «Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», — добавил сенатор.