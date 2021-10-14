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Новак заявил о готовности «Северного потока — 2» к запуску в ближайшие дни

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках сессии на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Северный поток — 2» достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG провела всю необходимую работу по сертификации первой нитки, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от немецкого регулятора. «Это, конечно, уже не зависит от нас, это зависит от европейцев, от регулятора, от того, как они быстро будут принимать решения», — сказал Новак.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии. Строительство газопровода завершилось в начале сентября. 5 октября Nord Stream 2 AG сообщила о начале процедуры заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2».

Ранее по теме: Немецкий регулятор официально начал сертификацию оператора «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных