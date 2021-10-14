Новак заявил о готовности «Северного потока — 2» к запуску в ближайшие дни
Газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках сессии на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Северный поток — 2» достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов», — сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG провела всю необходимую работу по сертификации первой нитки, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от немецкого регулятора. «Это, конечно, уже не зависит от нас, это зависит от европейцев, от регулятора, от того, как они быстро будут принимать решения», — сказал Новак.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии. Строительство газопровода завершилось в начале сентября. 5 октября Nord Stream 2 AG сообщила о начале процедуры заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2».