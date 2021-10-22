Производители предупредили о росте цен на колбасу и сосиски

В пресс-службе «Верного» рассказали, что получили за последний месяц более 10 писем от мясопроизводителей с просьбой принять повышение цен на их товары. Торговая сеть сейчас рассматривает этот вопрос, но частично и только в случае обоснования роста цены. По данным «Верного», биточки могут подорожать на 10%, куриный шницель – до 18%, тефтели и куриные котлеты – до 10%, фарш – до 12%, салями и сосиски – на 10%. Повысить цены на продукцию хотят и производители мяса и птицы: куриная тушка может подорожать на 8%, филе – до7%, свинина и говядина – на 10-20%. Больше всего может вырасти цена на говяжью вырезку и свиные ребрышки.