Производители предупредили о росте цен на колбасу и сосиски
Мясокомбинаты предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября – начала ноября, такие уведомления направили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский», сообщили «Известия» со ссылкой на торговые сети.
В АКОРТ сообщили, что большинство мясопроизводителей направили ритейлерам уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%. В «Ленте» рассказали, что получили от нескольких производителей запросы на повышение цен на свинину и говядину на 4-25% в зависимости от позиции.
В пресс-службе «Верного» рассказали, что получили за последний месяц более 10 писем от мясопроизводителей с просьбой принять повышение цен на их товары. Торговая сеть сейчас рассматривает этот вопрос, но частично и только в случае обоснования роста цены. По данным «Верного», биточки могут подорожать на 10%, куриный шницель – до 18%, тефтели и куриные котлеты – до 10%, фарш – до 12%, салями и сосиски – на 10%. Повысить цены на продукцию хотят и производители мяса и птицы: куриная тушка может подорожать на 8%, филе – до7%, свинина и говядина – на 10-20%. Больше всего может вырасти цена на говяжью вырезку и свиные ребрышки.
В «Верном» отметили, что крупные производители третий раз в этом году присылают письма о повышении цен на продукцию. Ранее в октябре ритейлер получил уведомления о повышении цен до 20%, но не принял их. Представитель «Азбуки вкуса» рассказал, что мясопереработчики начали уведомлять о повышении цен с июня этого года.
Представители «Черкизово» сообщили, что компания вынуждена корректировать цены на продукцию, но старается это делать не чаще раза в год и не на социально значимые товары. Совладелец «Окраины» Виталий Деледивка рассказал, что компания также планирует повысить цены на 7%, хотя стоимость сырья для мясопереработки выросла гораздо больше. Говядина подорожала на 11%, курица – на 13%, свинина – на 29%. Также выросли цены на упаковку в среднем на 15%, на моющие средства – на 25%, на яичный меланж – на 20%.
По данным Минсельхоза, с 2020 г. растут издержки предприятий по производству и переработке мяса. Для стабилизации цен на рынке правительство ввело в 2021 г. плавающую экспортную пошлину на зерно, на год продлили импорт основы для корма – сои и соевого шрота. Мясопроизводители могут получить льготные кредиты на закупку зерна, шротов и инвесткредиты на строительство и модернизацию объектов.
В этом году производителям мяса выделят дополнительно 10 млрд руб. субсидий на компенсацию части расходов на покупку кормов, добавили в Минсельхозе. В 2022 году средства господдержки будут распределяться с акцентом на эту подотрасль, отметили в министерстве. Издание направило запросы в ФАС и Минпромторг.