Ozon открыл первый сортировочный центр в Белоруссии
Маркетплейс Ozon открыл первый сортировочный центр в Белоруссии для местных предпринимателей, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию.
«Ozon открыл свой сортировочный центр для всех предпринимателей Беларуси. Сортировочный центр заработал под брендом Ozon Rocket, логистического сервиса компании», — говорится в сообщении.
После открытия сортировочного центра в Минске Ozon стал принимать товары местных предпринимателей для доставки не только в Россию, но и по Белоруссии. В стране пока нет собственных пунктов выдачи компании, однако посылки выдаются в 3400 пунктах — отделениях «Белпочты», «Европочты» и DPD Bel. Также можно заказать доставку курьером. Сортировочный центр сейчас не принимает крупногабаритные товары, но продавцы могут доставлять их самостоятельно.
С марта по сентябрь 2021 г. продажи белорусских продавцов выросли более чем в пять раз, сообщил руководитель по развитию международного бизнеса Ozon Егор Исаев. По его мнению, продажи будут расти дальше, потому что теперь Ozon сам будет доставлять товары из Белоруссии в Россию.