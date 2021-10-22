Ozon открыл первый сортировочный центр в Белоруссии

После открытия сортировочного центра в Минске Ozon стал принимать товары местных предпринимателей для доставки не только в Россию, но и по Белоруссии. В стране пока нет собственных пунктов выдачи компании, однако посылки выдаются в 3400 пунктах — отделениях «Белпочты», «Европочты» и DPD Bel. Также можно заказать доставку курьером. Сортировочный центр сейчас не принимает крупногабаритные товары, но продавцы могут доставлять их самостоятельно.