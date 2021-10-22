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Ozon открыл первый сортировочный центр в Белоруссии

Ведомости

Маркетплейс Ozon открыл первый сортировочный центр в Белоруссии для местных предпринимателей, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию.

«Ozon открыл свой сортировочный центр для всех предпринимателей Беларуси. Сортировочный центр заработал под брендом Ozon Rocket, логистического сервиса компании», — говорится в сообщении.

После открытия сортировочного центра в Минске Ozon стал принимать товары местных предпринимателей для доставки не только в Россию, но и по Белоруссии. В стране пока нет собственных пунктов выдачи компании, однако посылки выдаются в 3400 пунктах — отделениях «Белпочты», «Европочты» и DPD Bel. Также можно заказать доставку курьером. Сортировочный центр сейчас не принимает крупногабаритные товары, но продавцы могут доставлять их самостоятельно.

С марта по сентябрь 2021 г. продажи белорусских продавцов выросли более чем в пять раз, сообщил руководитель по развитию международного бизнеса Ozon Егор Исаев. По его мнению, продажи будут расти дальше, потому что теперь Ozon сам будет доставлять товары из Белоруссии в Россию.

О планах открыть сортировочный центр в Белоруссии стало известно в мае. Компания тогда зарегистрировала логистическую компанию ООО «Озон Рокет Бел», чтобы упростить логистику и масштабировать бизнес, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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