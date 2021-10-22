В супермаркетках Walmart появились биткойн-терминалы
В магазинах американского ритейлера Walmart появились специальные терминалы, с помощью которых можно приобрести биткойны.
Терминалы разработаны компанией Coinstar, которая известна банкоматами, позволяющими обменять монеты на купюры. Всего в супермаркетах сети размещено 200 таких устройств, рассказала изданию CoinDesk директор по коммуникациям Walmart Молли Блейкман.
Чтобы купить биткойн, нужно вставить в терминал купюру. После этого клиент получит бумажный купон с кодом, по которому нужно зарегистрироваться на сайте кошелька CoinMe и пройти верификацию. После этого можно использовать купон. По данным CoinDesk, терминал взимает комиссию в размере 4% за покупку биткоина и еще 7% за обмен наличных.
Walmart — самый крупный, однако не первый ритейлер в США, который предложил клиентам возможность покупки криптовалюты. Весной текущего года 300 терминалов для покупки биткойнов уже появились в некоторых магазинах Winn-Dixie, Fresco y Más и Harveys во Флориде.
В сентябре Walmart стала жертвой мошенничества, связанного с криптовалютами. Тогда неизвестные разместили на сайте для пресс-релизов компаний GlobeNewswire фальшивый пресс-релиз о том, что сеть планирует принимать Litecoin в качестве оплаты за покупки. После того, как сообщение перепечатали несколько новостных агентств, цена цифровой монеты кратковременно выросла на 20%.
В среду, 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первым в США биржевым фондом фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. На фоне повышенного интереса инвесторов стоимость биткойна на этой неделе установила очередной исторический рекорд, превысив $66 100, после чего потеряла почти 5% и 22 октября находится на уровне $63 300.