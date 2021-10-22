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В супермаркетках Walmart появились биткойн-терминалы

Ведомости

В магазинах американского ритейлера Walmart появились специальные терминалы, с помощью которых можно приобрести биткойны.

Терминалы разработаны компанией Coinstar, которая известна банкоматами, позволяющими обменять монеты на купюры. Всего в супермаркетах сети размещено 200 таких устройств, рассказала изданию CoinDesk директор по коммуникациям Walmart Молли Блейкман.

Чтобы купить биткойн, нужно вставить в терминал купюру. После этого клиент получит бумажный купон с кодом, по которому нужно зарегистрироваться на сайте кошелька CoinMe и пройти верификацию. После этого можно использовать купон. По данным CoinDesk, терминал взимает комиссию в размере 4% за покупку биткоина и еще 7% за обмен наличных.

Walmart — самый крупный, однако не первый ритейлер в США, который предложил клиентам возможность покупки криптовалюты. Весной текущего года 300 терминалов для покупки биткойнов уже появились в некоторых магазинах Winn-Dixie, Fresco y Más и Harveys во Флориде.

В сентябре Walmart стала жертвой мошенничества, связанного с криптовалютами. Тогда неизвестные разместили на сайте для пресс-релизов компаний GlobeNewswire фальшивый пресс-релиз о том, что сеть планирует принимать Litecoin в качестве оплаты за покупки. После того, как сообщение перепечатали несколько новостных агентств, цена цифровой монеты кратковременно выросла на 20%.

В среду, 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первым в США биржевым фондом фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. На фоне повышенного интереса инвесторов стоимость биткойна на этой неделе установила очередной исторический рекорд, превысив $66 100, после чего потеряла почти 5% и 22 октября находится на уровне $63 300.

Ранее по теме: Курс биткойна впервые в истории превысил $66 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных