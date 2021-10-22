В супермаркетках Walmart появились биткойн-терминалы

Чтобы купить биткойн, нужно вставить в терминал купюру. После этого клиент получит бумажный купон с кодом, по которому нужно зарегистрироваться на сайте кошелька CoinMe и пройти верификацию. После этого можно использовать купон. По данным CoinDesk, терминал взимает комиссию в размере 4% за покупку биткоина и еще 7% за обмен наличных.