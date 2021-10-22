Промышленники ЕС заявили о риске остановки предприятий из-за дефицита магния
Двенадцать европейских бизнес-ассоциаций, представляющих производителей автомобилей, металлов, упаковки и других отраслей, предупредили о «неминуемом риске остановки производства в Европе» в конце ноября из-за исчерпания запасов магния. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций.
«Ожидается, что в Европе закончится запас магния к концу ноября, что влечет за собой остановку производства, закрытие предприятий и дальнейшие потери рабочих мест. Если Европейский союз не предпримет срочных действий по этому вопросу, и если он не будет решен, то это угрожает тысячам предприятий по всей Европе, всем их цепочкам поставок и миллионам рабочих мест, которые от них зависят», — говорится в заявлении.
Дефицит магния возник из-за остановки производственных предприятий в Китае в целях экономии электроэнергии. Китай обеспечивает поставки 87% магния на мировом рынке, и около 95% в Европе, а на данный момент закрыты 35 из 50 плавильных заводов, указали ассоциации. Цены на магний в Европе многократно выросли и в данный момент металл продается «по грабительским ценам», подчеркивается в заявлении. На сегодняшний день магний продается по цене от $10 000 до $14 000 за тонну, до возникновения дефицита его цена не превышала $2000.
«С этой целью наши отрасли совместно призывают Комиссию ЕС и национальные правительства в срочном порядке предпринять немедленные действия со своими китайскими контрагентами, чтобы смягчить краткосрочную, критическую проблему нехватки, а также долгосрочные перспективы поставок для европейских отраслей промышленности», — отмечается в заявлении.
В Еврокомиссии сообщили Financial Times, что власти осведомлены о сложившейся ситуации. «Мы поднимаем этот вопрос с нашими китайскими коллегами, чтобы решить проблему дефицита, и оцениваем долгосрочные решения по устранению этой стратегической зависимости», — сообщили в Еврокомиссии.
Дефицит магния не единственная проблема автопроизводителей. На рынке также наблюдается дефицит электронных компонентов и микрочипов. С началом проблем автоконцернов с электронными компонентами на рынке сложился дефицит машин и заметно выросли сроки ожидания заказанной покупателем машины. В сентябре опрошенные «Ведомостями» автодилеры рассказывали, что средний срок ожидания автомобиля массового сегмента (В- и С-класса) вырос на 1,5 месяца с начала года из-за нехватки чипов. Ранее давались различные прогнозы того, когда автопрому удастся наладить стабильные поставки чипов: от конца 2021 г. до середины или даже второй половины 2022 г. Но сейчас все больше свидетельств того, что разрешение проблемы с микрочипами может перекочевать с 2022 на 2023 г., говорил «Ведомостям» аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.
Рынок новых легковых автомобилей и LCV в России по итогам сентября упал на 22,6% относительно того же месяца 2020 г., подсчитывали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). «Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», – цитировала АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.