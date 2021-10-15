Европейские металлурги сообщили об остановке производств из-за энергокризиса
Несколько крупных европейских сталелитейщиков были вынуждены остановить часть мощностей из-за высоких цен на энергоносители.
Крупнейший отраслевой концерн Европы ArcelorMittal (порядка 10% мирового рынка) объявил о «кратковременной выборочной приостановке» работы некоторых дуговых сталеплавильных печей. Как заявили в компании, высокие расходы на электроэнергию «затрудняют производство стали с экономическими затратами» (цитата по Financial Times).
ArcelorMittal производит около 40 млн стали в год, из них 10 млн продукции идет на нужды строительного сектора. Эту часть бизнеса и затронут простои. При этом в компании заверили, что остановка части производства «не повлияет значительным образом» на общие объемы выпуска продукции, равно как и на способность удовлетворять потребительский спрос.
В понедельник, 11 октября, испанская металлургическая компания Sidenor сообщила о сокращении производства на заводе недалеко от Бильбао на 30% до конца года. Руководство компании, которая выпускает около 1,8 млн т длинномерного проката в год, заявило о четырехкратном росте цены на электроэнергию (с 60 евро за МВт/ч в 2020 г. до ожидаемых 284 евро в ноябре-декабре текущего года). В результате расходы на производство выросли на четверть в 2021 г. В Sidenor не исключили остановки производства и на других объектах.
Британская отраслевая ассоциация UK Steel, в свою очередь, предупредила, что производство стали на территории страны перестанет окупаться, если цены на электроэнергию продолжат свой рост предстоящей зимой. Сталевары также отметили, что некоторые предприятия индустрии в Великобритании уже сократили часы работы, но могут быть вынуждены полностью прекратить работу на неопределенное время. Они попросили у правительства неотложной помощи, пока не разгорелся «полноценный сталелитейный кризис». По данным Sky News, министр по делам бизнеса Квази Квартенг уже направил запрос о финансовой помощи в Министерство финансов. Ранее о сокращении производства заявляли некоторые энергоемкие предприятия Европы.
Цены на газ в Европе росли на протяжении нескольких месяцев. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили $256 за тысячу кубометров, на 15 октября они торгуются на уровне $1250. Это произошло после того, как 6 октября цена на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический рекорд. Рост цен на газ аналитики связывают с низкой заполненностью европейских хранилищ в преддверии начала отопительного сезона, рекордного роста на него в Азии и низким уровнем ветрогенерации.