Европейские металлурги сообщили об остановке производств из-за энергокризиса

В понедельник, 11 октября, испанская металлургическая компания Sidenor сообщила о сокращении производства на заводе недалеко от Бильбао на 30% до конца года. Руководство компании, которая выпускает около 1,8 млн т длинномерного проката в год, заявило о четырехкратном росте цены на электроэнергию (с 60 евро за МВт/ч в 2020 г. до ожидаемых 284 евро в ноябре-декабре текущего года). В результате расходы на производство выросли на четверть в 2021 г. В Sidenor не исключили остановки производства и на других объектах.