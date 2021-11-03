Издатели печатных СМИ заявили о «беспрецедентном» росте цен на бумагу

Источник издания в лесопромышленной отрасли заявил, что издатели злоупотребляют своей возможностью обратиться в правительство. Цена на бумагу должна регулироваться рынком. Если издатели не могут в нем существовать, им нужно закрываться, а искусственно останавливать рост будет ошибкой, отметил собеседник издания. В результате роста цен на бумагу производители могут поднять цены на журналы, сообщили издатели.