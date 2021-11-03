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Бизнес

Издатели печатных СМИ заявили о «беспрецедентном» росте цен на бумагу

Ведомости

Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором сообщил о «катастрофической» ситуации на рынке бумаги в России и о высоком росте цен на бумагу в этом году: мелованная бумага подорожала на 18%, картон — на 30%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

По мнению издателей, такая ситуация сложилась, потому что производители бумаги переориентируются на производство обертки для Китая и Индии. Союз попросил Минпромторг провести совещание с Минцифры, производителями бумаги, полиграфистами и издателями, чтобы обсудить меры по стабилизации ситуации. 

Заместитель гендиректора по продажам АО «Волга» Алексей Вдовин, сообщил, что Балахнинский бумкомбинат, которым управляет компания, в этом году увеличил продажи на внутреннем рынке. В других бумкомбинатах, которые упомянуты в письме, не ответили на запрос издания. 

В Минпромторге изданию сообщили, что анализируют стоимость бумаги и регулярно проводят совещания по ценам на товары лесопромышленного комплекса. В ближайшее время планируется провести совещание с производителями офсетной и печатной продукции. 

Исполнительный директор союза Павел Мирошников заявил, что нужно предоставлять субсидированные кредиты на бумагу, которая востребована среди издателей, но не выгодна бумкомбинатам, иначе издателям не на чем будет печатать. 

Источник издания в лесопромышленной отрасли заявил, что издатели злоупотребляют своей возможностью обратиться в правительство. Цена на бумагу должна регулироваться рынком. Если издатели не могут в нем существовать, им нужно закрываться, а искусственно останавливать рост будет ошибкой, отметил собеседник издания. В результате роста цен на бумагу производители могут поднять цены на журналы, сообщили издатели. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных