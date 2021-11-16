Роскомнадзор оштрафовал Megogo, Okko и IVi за отсутствие соцрекламы о вреде табака

Ранее о том, что Роскомнадзор пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола, сообщали «Ведомости». Отмечалось, что за неисполнение требований регулятора грозит штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании. И от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.