Роскомнадзор оштрафовал Megogo, Okko и IVi за отсутствие соцрекламы о вреде табака
Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатры Megogo, Okko, IVi и «Кинопоиск» за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С начала 2021 г. к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака были привлечены владельцы аудиовизуальных сервисов "Кинопоиск", IVi, Megogo и Okko (юридические и должностные лица)», — сказали в пресс-службе, указав, что судом назначены штрафы для каждого юрлица в размере 100 000 руб., для каждого должностного лица — 10 000 руб.
Кроме того, за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака к административной ответственности привлечен владелец more.tv. Ему назначен штраф 50 000 руб. — для юрлица. Протокол судом еще не рассмотрен.
«В отношении владельца аудиовизуального сервиса Megogo составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.7.10.-2 КоАП РФ за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений», — пояснили в пресс-службе.
Ранее о том, что Роскомнадзор пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола, сообщали «Ведомости». Отмечалось, что за неисполнение требований регулятора грозит штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании. И от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.