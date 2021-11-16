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Роскомнадзор оштрафовал Megogo, Okko и IVi за отсутствие соцрекламы о вреде табака

Ведомости

Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатры Megogo, Okko, IVi и «Кинопоиск» за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала 2021 г. к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака были привлечены владельцы аудиовизуальных сервисов "Кинопоиск", IVi, Megogo и Okko (юридические и должностные лица)», — сказали в пресс-службе, указав, что судом назначены штрафы для каждого юрлица в размере 100 000 руб., для каждого должностного лица — 10 000 руб.

Кроме того, за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака к административной ответственности привлечен владелец more.tv. Ему назначен штраф 50 000 руб. — для юрлица. Протокол судом еще не рассмотрен.

«В отношении владельца аудиовизуального сервиса Megogo составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.7.10.-2 КоАП РФ за неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений», — пояснили в пресс-службе.

Ранее о том, что Роскомнадзор пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола, сообщали «Ведомости». Отмечалось, что за неисполнение требований регулятора грозит штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании. И от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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