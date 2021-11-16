В Delivery Club появилась платная подписка

Первый месяц подписки будет бесплатным, затем при оформлении до конца года она будет стоить 99 руб. в месяц. За эти деньги клиенты смогут получать доставку курьером бесплатно при сумме заказа от 399 руб. Также пользователям будут доступны: скидка 30% при заказе навынос, скидка в размере 100 руб. на заказы из продуктовых магазинов и аптек от 999 руб. и скидка 30% при заказе готовой еды из ресторанов в специальной подборке.