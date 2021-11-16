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Бизнес

В Delivery Club появилась платная подписка

Ведомости

Сервис доставки еды Delivery Club запустил платную подписку на доставку Delivery Pro, сообщила пресс-служба компании.

Первый месяц подписки будет бесплатным, затем при оформлении до конца года она будет стоить 99 руб. в месяц. За эти деньги клиенты смогут получать доставку курьером бесплатно при сумме заказа от 399 руб. Также пользователям будут доступны: скидка 30% при заказе навынос, скидка в размере 100 руб. на заказы из продуктовых магазинов и аптек от 999 руб. и скидка 30% при заказе готовой еды из ресторанов в специальной подборке. 

По словам директора по развитию бизнеса Delivery Club Олега Хаустова, за счёт скидок на еду и продукты питания, а также неограниченного числа бесплатных доставок компания рассчитывает увеличить число заказов.

В мае этого года Delivery Club ввел сервисный сбор. Представитель сервиса пояснил «Ведомостям», что проект по сервисному сбору «по-прежнему находится в тестовой стадии». «Базовый сервисный сбор составляет 19 руб. В рамках теста он иногда может меняться в меньшую и большую сторону, но это выборочные заказы, несколько процентов от общего количества заказов», — отметил он. 

По данным «РБК исследования рынка», Delivery Club занимает первое место по доле (17,6%) на рынке доставки готовой еды в России по итогам 2020 г. Второе место занимает «Яндекс.Еда» с показателем 10,1%. По итогам II квартала 2021 г. выручка Delivery Club выросла на 42% до 3,6 млрд руб., сообщала компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных