В Delivery Club появилась платная подписка
Сервис доставки еды Delivery Club запустил платную подписку на доставку Delivery Pro, сообщила пресс-служба компании.
Первый месяц подписки будет бесплатным, затем при оформлении до конца года она будет стоить 99 руб. в месяц. За эти деньги клиенты смогут получать доставку курьером бесплатно при сумме заказа от 399 руб. Также пользователям будут доступны: скидка 30% при заказе навынос, скидка в размере 100 руб. на заказы из продуктовых магазинов и аптек от 999 руб. и скидка 30% при заказе готовой еды из ресторанов в специальной подборке.
По словам директора по развитию бизнеса Delivery Club Олега Хаустова, за счёт скидок на еду и продукты питания, а также неограниченного числа бесплатных доставок компания рассчитывает увеличить число заказов.
В мае этого года Delivery Club ввел сервисный сбор. Представитель сервиса пояснил «Ведомостям», что проект по сервисному сбору «по-прежнему находится в тестовой стадии». «Базовый сервисный сбор составляет 19 руб. В рамках теста он иногда может меняться в меньшую и большую сторону, но это выборочные заказы, несколько процентов от общего количества заказов», — отметил он.
По данным «РБК исследования рынка», Delivery Club занимает первое место по доле (17,6%) на рынке доставки готовой еды в России по итогам 2020 г. Второе место занимает «Яндекс.Еда» с показателем 10,1%. По итогам II квартала 2021 г. выручка Delivery Club выросла на 42% до 3,6 млрд руб., сообщала компания.