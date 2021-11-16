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Бизнес

JPMorgan хочет отсудить у Tesla свыше $162 млн из-за твита Маска

Ведомости

Американский банк JPMorgan Chase подал иск против компании Tesla из-за «вопиющего» нарушения условия выплат по контракту, касающемуся акций на предъявителя, сообщает Reuters о ссылкой на материалы дела.

В 2014 г. производитель электрокаров продал банку варрант на 228 775 обыкновенных акций. Его можно было реализовать в июне и июле 2021 г., если стоимость акций на тот момент будет выше цены исполнения, указанной в договоре. За это время котировки Tesla выросли почти в десять раз: 15 ноября торги закрылись на отметке $1013 за бумагу, что выше оговоренной цены.

Однако JPMorgan снизил цену исполнения после того, как глава Tesla Илон Маск в августе 2018-го написал в Twitter, что он рассматривает возможность превращения основанной им компании из публичной в частную при цене $420 за акцию. На тот момент акции производителя стоили гораздо меньше, порядка $350 за штуку, но за следующий день прибавили около 11%. Впоследствии американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила предпринимателя в мошенничестве, и он отказался от идеи выкупа акций. После этого JPMorgan отменил корректировки. 

Банк утверждает, что по контракту имел право изменить цену после «значительных корпоративных транзакций с участием Tesla», какой и посчитал твит Маска. Компания не стала оспаривать расчеты JPMorgan, но в 2019 г. назвала корректировки банка «оппортунистической попыткой» воспользоваться волатильностью акций. Сейчас банк утверждает, что Tesla не предоставила ни акции, ни денежные средства и тем самым не исполнила обязательства. В иске банк потребовал от Tesla выплатить $162,2 млн без учета процентов, гонораров адвокатов и других издержек.

В начале октября Маск, которому в ближайшие несколько месяцев предстоит выплатить $15 млрд налогов за опционы на акции компании, устроил опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в Tesla. Большинство пользователей проголосовало «за», с тех пор он продал акции стоимостью почти $8 млрд.

Ранее по теме: Почему Маск начал продавать акции Tesla?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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