JPMorgan хочет отсудить у Tesla свыше $162 млн из-за твита Маска

Однако JPMorgan снизил цену исполнения после того, как глава Tesla Илон Маск в августе 2018-го написал в Twitter, что он рассматривает возможность превращения основанной им компании из публичной в частную при цене $420 за акцию. На тот момент акции производителя стоили гораздо меньше, порядка $350 за штуку, но за следующий день прибавили около 11%. Впоследствии американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила предпринимателя в мошенничестве, и он отказался от идеи выкупа акций. После этого JPMorgan отменил корректировки.