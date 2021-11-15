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Почему Маск начал продавать акции Tesla?

Возможно, потому, что коррекция капитализации компании неизбежна
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО
Odd ANDERSEN / AFP

Генеральный директор Tesla Илон Маск продолжает распродажу акций компании. Общая сумма транзакций составляет миллиарды долларов США. Этот огромный даже для американского рынка объем абсорбируется инвесторами довольно быстро. Более $1 млрд из вырученных средств будет направлено на уплату налоговых обязательств Маска. На что пойдут остальные миллиарды, основатель Tesla не уточняет, но, как мы знаем, у этого человека несколько увлекательнейших проектов. Самым интригующим из которых, безусловно, является покорение Марса.

Продажа акций гендиректором – это всегда знаковое событие для публичной компании, особенно где роль лидера столь высока. Свои акции Маск не продавал на протяжении пяти лет. За это время стоимость Tesla выросла фантастическим образом. Только за последний год – почти в 3 раза, что сделало его богатейшим человеком планеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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