Почему Маск начал продавать акции Tesla?

Генеральный директор Tesla Илон Маск продолжает распродажу акций компании. Общая сумма транзакций составляет миллиарды долларов США. Этот огромный даже для американского рынка объем абсорбируется инвесторами довольно быстро. Более $1 млрд из вырученных средств будет направлено на уплату налоговых обязательств Маска. На что пойдут остальные миллиарды, основатель Tesla не уточняет, но, как мы знаем, у этого человека несколько увлекательнейших проектов. Самым интригующим из которых, безусловно, является покорение Марса.