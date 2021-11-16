Суд в Германии отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»
Высший административный суд в городе Грайфсвальд (Германия) отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает ТАСС. Экологи требовали не допустить строительство и эксплуатацию газопровода.
«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», — говорится в тексте.
Из решения суда следует, что иск «отчасти неприемлем» и в некоторой степени необоснован. Последствия строительства и эксплуатации газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, добавили в суде.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток «Северного потока — 2» уже завершена, по первой из них пущен технический газ.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что Nord Stream 2 должна будет создать дочернюю компанию для управления немецким участком магистрали. Для этого нужно будет вновь подать полный комплект документов для сертификации.