Суд в Германии отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток «Северного потока — 2» уже завершена, по первой из них пущен технический газ.