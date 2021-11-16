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Суд в Германии отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Высший административный суд в городе Грайфсвальд (Германия) отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает ТАСС. Экологи требовали не допустить строительство и эксплуатацию газопровода.

«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», — говорится в тексте.

Из решения суда следует, что иск «отчасти неприемлем» и в некоторой степени необоснован. Последствия строительства и эксплуатации газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, добавили в суде.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток «Северного потока — 2» уже завершена, по первой из них пущен технический газ.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что Nord Stream 2 должна будет создать дочернюю компанию для управления немецким участком магистрали. Для этого нужно будет вновь подать полный комплект документов для сертификации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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