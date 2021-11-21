РБК: РЖД закроет продажу билетов на 44 поезда из-за падения спроса

№ 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля;

№ 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена / А. Бетанкур — двухэтажный состав») отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая;

№ 92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января;

№ 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира») отправлением из Санкт-Петербурга с 15 января по 18 апреля, из Адлера с 17 января по 20 апреля;

№ 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам, понедельникам, вторникам и средам;

№ 703/704 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;

№ 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж») отправлением из Нижнего Новгорода 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;

№ 15/16 Волгоград — Москва с 17 января по 01 июня по дням курсирования, из Москвы с 18 января по 02 июня по дням курсирования;

№ 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования;

№ 85/86 Нижневартовск – Москва, отправлением из Москвы с 16 января по дням курсирования до отмены, из Нижневартовска с 19 января по дням курсирования до отмены;