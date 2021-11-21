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РБК: РЖД закроет продажу билетов на 44 поезда из-за падения спроса

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) намерена отменить или сократить периодичность курсирования 44 пассажирских поездов в связи с падением спроса. Об этом говорится в телеграмме ФПК, которая есть в распоряжении РБК. Из Москвы в некоторые даты поезда перестанут ходить до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Мурманска, Нижневартовска и Челябинска.

Речь идет об остановке продаж билетов на следующие поезда:

  • № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля;

  • № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена / А. Бетанкур — двухэтажный состав») отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая;

  • № 92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января;

  • № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира») отправлением из Санкт-Петербурга с 15 января по 18 апреля, из Адлера с 17 января по 20 апреля;

  • № 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам, понедельникам, вторникам и средам;

  • № 703/704 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;

  • № 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж») отправлением из Нижнего Новгорода 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;

  • № 15/16 Волгоград — Москва с 17 января по 01 июня по дням курсирования, из Москвы с 18 января по 02 июня по дням курсирования;

  • № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования;

  • № 85/86 Нижневартовск – Москва, отправлением из Москвы с 16 января по дням курсирования до отмены, из Нижневартовска с 19 января по дням курсирования до отмены;

  • № 15/16 Челябинск – Москва, отправлением из Челябинска с 14 января по дням курсирования до отмены, из Москвы с 21 января по дням курсирования до отмены.

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В компании РБК сообщили, что в случае высокой востребованности количество поездов вновь увеличат. На всех отмененных маршрутах продолжают курсировать другие поезда.

При этом в новогодние праздники дополнительно на маршруты выйдут 500 поездов, которые будут ходить между регионами Центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в горнолыжные центры, а также между городами Урала и Дальнего Востока.

Весной прошлого года в связи с пандемией коронавируса РЖД и ФПК отменяли часть поездов дальнего следования и сокращали периодичность курсирования других поездов, в том числе высокоскоростных поездов «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Так, РЖД отменила часть поездов, дополнительно выделенных на лето и на период майских праздников. Компания заявила о выводе из обращения 53 поездов, назначенных на майские праздники, и 76 летних поездов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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