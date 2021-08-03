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РЖД просит у кабмина 17 млрд рублей на достройку и ремонт путей в 2021 году

Это нужно из-за роста цен на металлопродукцию, говорят железнодорожники
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров написал письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову: «С начала текущего года сформирована устойчивая тенденция роста цен на продукцию металлургического комплекса».

По результатам анализа РЖД, цены на 20 июля относительно I квартала на арматурную стержневую сталь выросли на 36%, на круглую горячекатаную сталь – на 54%, на листовую оцинкованную сталь – на 72%, на листовую горячекатаную сталь – на 86%. Также РЖД пишет, что ее основной поставщик рельсов – Evraz решил временно, с 1 августа и до конца года, поднять отпускные цены на 27%, что обойдется РЖД в дополнительные 6 млрд руб. В 2020 г. монополия приобрела более 1,1 млн т рельсов. Из них 819 000 т пришлось на Evraz, еще 234 000 т поставил «Мечел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных