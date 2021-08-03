РЖД просит у кабмина 17 млрд рублей на достройку и ремонт путей в 2021 году

По результатам анализа РЖД, цены на 20 июля относительно I квартала на арматурную стержневую сталь выросли на 36%, на круглую горячекатаную сталь – на 54%, на листовую оцинкованную сталь – на 72%, на листовую горячекатаную сталь – на 86%. Также РЖД пишет, что ее основной поставщик рельсов – Evraz решил временно, с 1 августа и до конца года, поднять отпускные цены на 27%, что обойдется РЖД в дополнительные 6 млрд руб. В 2020 г. монополия приобрела более 1,1 млн т рельсов. Из них 819 000 т пришлось на Evraz, еще 234 000 т поставил «Мечел».