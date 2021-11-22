Глава «Росатома» рассказал о ситуации с пробками на Севморпути
В акватории Северного морского пути (СМП) из-за неблагоприятной ледовой обстановки застряли 24 судна, рассказал журналистам в Елабуге гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«На 18-19 ноября 24 судна оказались в ледовом плену», — сказал он.
По словам Лихачева, неуправляемая ситуация в акватории СМП начала складываться около двух недель назад. Она также негативно повлияла на ситуацию с северным завозом, то есть доставкой продуктов и других товаров первой необходимости в районы Крайнего Севера и ДФО.
«Совпал ряд серьезных факторов. Первый — это поэтапное расширение перевозок по СМП, связанное и с объемом северного завоза, и с количеством реализуемых инвестиционных проектов, и с необходимостью развивать новые. [В результате] объемы [перевозок по СМП] серьезно возросли. Второе – это то, что пандемия наложила отпечаток на всю мировую глобальную логистику и косвенно повлияла на сроки проводок судов, которых с плановых сентября — октября сдвинули на конец октября — ноябрь. То есть на тот период, когда не рекомендуется самостоятельное (без ледокольной проводки. – "едомости") движение по СМП», — сказал Лихачев.
В-третьих, по словам Лихачева, причиной вынужденного дрейфа на СМП грузовых и научных судов стал неточный прогноз погоды. Более холодный ноябрь в 2021 г. он связал с пожарами в Сибири, которые привели к похолоданию в Арктике.
В «Росатоме» около десяти дней работает оперативный штаб по разрешению сложившейся ситуации во главе с замгендиректора корпорации Вячеславом Рукшей. По словам Лихачева, по восьми судам задача уже решена. По оставшимся 16 «работа идет». «Очень надеюсь, что самоотверженная работа капитанов атомных ледоколов, слаженные действия капитанов грузовых судов позволят нам до конца декабря снять все проблемы», — сказал Лихачев.
В 2021 г. процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше, впервые за последние семь лет. Судовладельцы оказались не готовы к резкому ухудшению ледовой обстановки и не заказали ледовое сопровождение. В итоге заблокированные во льдах суда простаивают в вынужденном дрейфе, ожидая подхода атомных ледоколов, которые должны вывести их из ледового плена.
По данным «Атомфлота» (входит в «Росатом»), сегодня в акватории СМП работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». В начале декабря к ним присоединится атомоход «50 лет Победы», а затем – головной универсальный атомный ледокол «Арктика» (проект 22220; по данным «Ведомостей», ледокол пока находится на Балтике).
По словам представителя «Росатома», уже создан оперативный штаб для разрешения ситуации на СМП и начались мероприятия по ее исправлению. До конца декабря все проблемы с проводкой судов будут решены, а северный завоз будет выполнен в полном объеме, добавил он.