Глава «Росатома» рассказал о ситуации с пробками на Севморпути

«Совпал ряд серьезных факторов. Первый — это поэтапное расширение перевозок по СМП, связанное и с объемом северного завоза, и с количеством реализуемых инвестиционных проектов, и с необходимостью развивать новые. [В результате] объемы [перевозок по СМП] серьезно возросли. Второе – это то, что пандемия наложила отпечаток на всю мировую глобальную логистику и косвенно повлияла на сроки проводок судов, которых с плановых сентября — октября сдвинули на конец октября — ноябрь. То есть на тот период, когда не рекомендуется самостоятельное (без ледокольной проводки. – "едомости") движение по СМП», — сказал Лихачев.