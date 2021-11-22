В Рыбном союзе назвали причины подорожания красной икры
Стоимость красной икры в этом году выросла в основном из-за действий спекулянтов на рынке, которые установили высокие оптовые цены на товар и удерживают их, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин через пресс-службу Росрыболовства.
«Основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объёмами от 1000 тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, воспользовались и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами (закупочные цены на замороженный ястык в Японии, Корее, Китае достигали 35-37$ за кг икры горбуши), и логистическим кризисом, установив высокие оптовые цены и удерживая их», — пояснил Панин.
Он добавил, что менеджеры компаний-трейдеров «педалируют» информацию о нехватке качественного товара, что возбуждает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей. Также цены растут из-за традиционно высокого спроса на икру перед Новым годом.
Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на данные Росстата, что средняя цена лососевой икры в России в октябре 2021 г. впервые преодолела отметку в 5000 руб. за 1 кг и установила исторический рекорд. За 20 лет икра подорожала в 7,4 раза.
Представитель Росрыболовства заявил изданию, что предпосылок для подорожания продукции из тихоокеанских лососей нет. По предварительным данным ведомства, вылов лососей на Дальнем Востоке в этом году составит 538 000 т. Производство красной икры за девять месяцев 2021 г. выросло в годовом выражении более чем вдвое, до 20 700 т. С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и производства красной икры предложения на рынке достаточно, чтобы цены начали снижаться.