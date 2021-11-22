В Рыбном союзе назвали причины подорожания красной икры

Представитель Росрыболовства заявил изданию, что предпосылок для подорожания продукции из тихоокеанских лососей нет. По предварительным данным ведомства, вылов лососей на Дальнем Востоке в этом году составит 538 000 т. Производство красной икры за девять месяцев 2021 г. выросло в годовом выражении более чем вдвое, до 20 700 т. С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и производства красной икры предложения на рынке достаточно, чтобы цены начали снижаться.