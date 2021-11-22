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Бизнес

Tele2 оштрафовали более чем на 800 000 рублей из-за повышения тарифов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала сотовому оператору Tele2 штраф на 825 500 руб. за злоупотребление доминирующим положением из-за повышения тарифов на связь, говорится в сообщении ведомства.

Дело о нарушении закона о защите конкуренции, по которому был назначен штраф (ч. 1 ст. 14.31 КоАП), возбудили в феврале 2021 г. после того, как в ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2) повысили стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физлиц в среднем на 13%. Компания обосновала это решение ростом своих затрат.

В сентябре ФАС постановила, что повышение тарифов было необоснованно, и обязала Tele2 вернуть их к прежним уровням. Оператор утверждал, что изменения коснулись лишь цен на ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде, и пообещал оспорить решение. В начале октября Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания ФАС о необходимости снижения тарифов, а также правомерность назначения штрафа.

Ранее по теме: ФАС потребовала от Теле2 снизить цены на ряд тарифов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных