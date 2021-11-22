Tele2 оштрафовали более чем на 800 000 рублей из-за повышения тарифов

Дело о нарушении закона о защите конкуренции, по которому был назначен штраф (ч. 1 ст. 14.31 КоАП), возбудили в феврале 2021 г. после того, как в ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2) повысили стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физлиц в среднем на 13%. Компания обосновала это решение ростом своих затрат.