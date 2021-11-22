Tele2 оштрафовали более чем на 800 000 рублей из-за повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала сотовому оператору Tele2 штраф на 825 500 руб. за злоупотребление доминирующим положением из-за повышения тарифов на связь, говорится в сообщении ведомства.
Дело о нарушении закона о защите конкуренции, по которому был назначен штраф (ч. 1 ст. 14.31 КоАП), возбудили в феврале 2021 г. после того, как в ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2) повысили стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов — физлиц в среднем на 13%. Компания обосновала это решение ростом своих затрат.
В сентябре ФАС постановила, что повышение тарифов было необоснованно, и обязала Tele2 вернуть их к прежним уровням. Оператор утверждал, что изменения коснулись лишь цен на ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде, и пообещал оспорить решение. В начале октября Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания ФАС о необходимости снижения тарифов, а также правомерность назначения штрафа.